Seit Anfang dieses Monats könnt ihr euch das MLS Season Pass sichern. Am 25. Februar startet dann die Major League Soccer in die neue Saison. So langsam aber sicher beginnt die heiße Phase und im Vorfeld informieren Apple und die MLS nun zur Übertragungsqualität.

Apple und MLS informieren zur Übertragungsqualität

Apple und Major League Soccer haben ihren Live-Event-Produktionsplan für den MLS Season Pass bekannt gegeben. Dieser ist darauf ausgelegt ist, das Seherlebnis zu verbessern, indem der Zugang zu MLS-Programmen erweitert, die Video- und Audioqualität verbessert und die Fans mehr als je zuvor angesprochen werden.

Sobald die Saison am 25. Februar angepfiffen wird, wird der MLS Season Pass jedes Livespiel der regulären MLS-Saison, die gesamten Audi 2023 MLS Cup Playoffs und den Leagues Cup an einem Ort zeigen, mit einheitlichen Anstoßzeiten und ohne Einschränkungen – ein Novum bei Live-Sportübertragungen.

In der Mitteilung heißt es

Fans werden eine verbesserte Produktionsqualität genießen, wenn sie Spiele mit dem MLS Season Pass ansehen, der mehr Kamerawinkel, 1080p-Video, Dolby 5.1-Audio und verbesserte Daten und Grafiken in der Live-Berichterstattung über die ganze Saison für eine bessere Feldabdeckung, Wiederholungen und Geschichten rund um die Vereine und Spieler bietet. Ein lebendiges neues Grafikpaket für den MLS Season Pass wird MLS-Clubs in den Vordergrund rücken und neue und aufregende Möglichkeiten bieten, Handlungsstränge, Statistiken und fortschrittliche Datenvisualisierungen zu integrieren.

Zum ersten Mal können sich MLS-Fans ein spezielles Vorprogramm einschalten, um eine Vorschau auf wöchentliche Matchups zu erhalten, Schlüsselmomente zu sezieren und die ganze Saison über fesselnde Geschichten aus der ganzen Liga zu hören. Vor jedem Spiel können die Zuschauer „MLS Countdown“ genießen, eine Pregame-Show, die auf Englisch und Spanisch verfügbar ist. „MLS 360“, eine neue Whip-Around-Show, bietet Live-Einblicke in jedes Spiel und zeigt jedes Tor, jeden Elfmeter und jede große Parade sowie Analysen und Diskussionen. Fans können sich über „MLS Wrap-Up“ einen vollständigen Überblick über die Action des Tages verschaffen – die Live-Berichterstattung nach dem Spiel ist auf Englisch und Spanisch verfügbar.

An dieser Stelle kann man sicherlich die Frage stellen, warum Apple und die MLS die Spiele nicht in 4K übertragen. Zur Erinnerung, die Spiele von MLB Friday Night Baseball zeigt Apple ebenfalls in 1080p. Die Qualität dieser Streams wurde jedoch aufgrund der hohen Bitrate im Vergleich zu anderen Streams und traditionellen Sendungen allgemein gelobt. Von daher gehen wir voller Vorfreude in die neue MLS Saison und werden zum Auftaktwochenende in jedem Fall die Spiele verfolgen.

