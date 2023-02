Erleben wir die Wiedergeburt des 12 Zoll MacBook? Ganz ehrlich? Vermisst haben wir das Gerät ehrlicherweise nicht. Das 13 Zoll MacBook Air erfüllt voll und ganz unsere Ansprüche, so dass der Bedarf an einem 12 Zoll MacBook unsererseits nicht gegeben ist. Dies ist allerdings nur eine Einzelmeinung. Auf der anderen Seite würde sich der ein oder andere Nutzer möglicherweise über das Comeback des 12 Zoll MacBooks freuen. Nun taucht das Gerücht auf, dass Apple tatsächlich an dem Gerät arbeitet.

Feier das 12 Zoll MacBook ein Comeback?

Leaker yeux1122 (via Macrumors), der eine durchwachsende Erfolgsbilanz bei Apple Leaks vorweisen kann, hat im koreanischen Blog Naver einen Beitrag veröffentlicht, mit dem er das 12 Zoll MacBook ins Gespräch bringt. Laut einer angeblichen Quelle bei einem Unternehmen, das Teile an Apple in Taiwan liefert, bereitet Apple die Wiedereinführung des 12 Zoll MacBook vor. Noch soll sich das Ganze in der Evaluationsphase befinden, in der zweiten Jahreshälfte soll eine Entscheidung gefällt werden, ob das Gerät tatsächlich in die Massenproduktion übergehen wird.

Die Analysten Ming Chi Kuo und Ross Young äußerten sich im vergangenen Jahr eher skeptisch zu einem 12 Zoll MacBook und rechnen nicht mit einem Comeback. Demgegenüber gab Mark Gurman von Bloomberg zu verstehen, dass Apple tatsächlich das 12 Zoll MacBook wieder einführen könnte. Er rechnen allerdings frühestens Ende 2023 damit. Ursprünglich wurde das 12 Zoll MacBook in März 2015 eingeführt und im Juni 2017 aktualisiert. Im Jahr 2019 wurde der Verkauf allerdings eingestellt.