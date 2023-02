„Lifeline“ steht ab sofort auf Apple Arcade bereit. Nachdem wir im Laufe des Vormittags bereits auf die Neuheiten auf Apple TV+ geblickt haben, richten wir nun unseren Blick auf Apples Spiele Spiele-Abo-Service.

Geschrieben von Dave Justus, dem Autor der Fables: Das erfolgreiche Text-Adventure mit Millionen an Fans auf der ganzen Welt ist jetzt auch bei Arcade erhältlich. Apple Arcade-Gamer können sich darauf freuen, sich mit Taylor im Weltall zu verirren und sich zusammen in der tödlichen Welt von Lifeline zurechtzufinden!

In der Spielebeschreibung heißt es

Lifeline ist eine Kommunikation zwischen Dir und einem fiktionalen Charakter, die alle bisherigen Grenzen überschreitet.

Der bekannte Autor Dave Justus (Fables: The Wolf Among Us) erzählt eine spannende, interaktive Geschichte über einen Wissenschaftler, der mit einem Raumschiff auf einem fremden Planeten abstürzt. Was dem Rest der Crew passierte, ist ungewiss. Der Einzige mit dem Taylor Kontakt aufnehmen kann, bist Du!

Lifeline hat eine neue Erzählform etabliert, ermöglicht durch moderne Technologien. Die Geschichte läuft in Echtzeit ab: Taylor kämpft ums Überleben und sendet Dir laufend Nachrichten in Form von Benachrichtigungen. Beantworte sie sofort oder antworte zu einem späteren Zeitpunkt.

Ebenso kannst Du zu einem früheren Zeitpunkt in der Geschichte zurückreisen und herausfinden, was passiert, wenn Du eine andere Entscheidung triffst. Vermeintlich simple Entscheidungen können schwerwiegende Folgen haben. Schließe einen Teil der Geschichte ab, um die Story erneut zu spielen und diesen Modus freizuschalten.