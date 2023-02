Rund sieben Monate trennen uns noch von der Ankündigung des iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Die Gerüchteküche läuft dementsprechend auf Hochtouren. So haben wir in den letzten Tagen Renderings, Fotos und Farben der nächsten iPhone-Generation gesehen. Dabei sorgt wieder die Pro-Reihe für besonders viel Aufmerksamkeit, was nicht verwunderlich ist. Immerhin werden hier die größeren Neuerungen erwartet. MacRumors hat sich genauer angeschaut, welche exklusiven Features wir für das iPhone 15 Pro erwarten können.

Diese Neuerungen könnte das iPhone 15 Pro mit sich bringen

Dieses Jahr wird Apple wahrscheinlich wieder die Pro-Features des letztjährigen iPhone auf die Standard-Modelle übertragen. Damit dürfte das iPhone 15 und iPhone 15 Plus unter anderem die Dynamic Island und den A16 Chip erben, währen die iPhone 15 Pro Modelle neue, exklusive Features erhalten.

Nachfolgend ein Überblick über die Funktionen, die Gerüchten zufolge exklusiv für die iPhone 15 Pro Modelle kommen werden:

A17 Chip: Apples SoC (System on a Chip) wird mit dem iPhone 15 Pro voraussichtlich den Sprung auf einen 3nm-Fertigungsprozess machen. Apple hat für den A17 alle Vorkehrungen getroffen und sich bei TSMC den kompletten ersten Schwung an 3nm-Chips gesichert. Die 3nm-Technologie soll eine 35%ige Verbesserung der Energieeffizienz gegenüber der 4nm-Technologie (bzw. 5nm) bieten, die für die Herstellung des A16 Bionic Chips des iPhone 14 Pro und Pro Max verwendet wird.

Titan-Gehäuse und neue Farbe: Wie bei der Apple Watch Ultra soll der Rahmen der iPhone 15 Pro Modelle aus Titan statt aus Edelstahl bestehen. Bei der Gelegenheit wird Apple angeblich auch eine neue, dunkelrote Farboption einführen.

Schmalerer Display-Rahmen: Das iPhone 15 Pro und Pro Max sollen über einen schmaleren Displayrahmen sowie gebogene Kanten verfügen. Diese Kombination soll laut dem Leaker ShrimpApplePro zu einem ähnlichen Aussehen wie bei der Apple Watch Series 7 und Series 8 führen.

Solid-State-Tasten: Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo werden die iPhone 15 Pro Modelle über Solid-State-Tasten für die Lautstärke und den Ein-/Ausschalter verfügen. Der Analyst sagte, dass die Geräte mit zwei zusätzlichen Taptic Engines ausgestattet sein werden, die ein haptisches Feedback liefern, um das Gefühl des Tastendrucks zu simulieren, ohne dass sich die Tasten physisch bewegen, ähnlich wie die Home-Taste beim neuesten iPhone SE oder das Trackpad bei neueren MacBooks.

Schnellerer USB-C-Anschluss: Auch hier hält Kuo Neuigkeiten bereit. Die iPhone 15 Pro Modelle werden laut dem Analysten einen USB-C-Anschluss mit Unterstützung für mindestens USB 3.2 oder Thunderbolt 3 verfügen, was dazu führen würde, dass die Geräte im Vergleich zu bestehenden iPhones mit Lightning deutlich schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten per Kabel bieten würden. Kuo zufolge wird der USB-C-Anschluss der Standard-iPhone 15 Modelle auf USB-2.0-Geschwindigkeiten wie Lightning beschränkt bleiben.

Mehr Arbeitsspeicher: Laut dem taiwanesischen Marktforschungsunternehmen TrendForce werden die iPhone 15 Pro Modelle mit einem erhöhten Arbeitsspeicher von 8 GB ausgestattet sein, während die Standardmodelle wahrscheinlich weiterhin auf 6 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen.

Periskop-Kamera für das iPhone 15 Pro Max: Das iPhone 15 Pro Max wird laut diversen Gerüchten mit einem Periskop-Teleobjektiv ausgestattet sein. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät einen mindestens 6-fachen optischen Zoom hat, verglichen mit dem 3-fachen bei den iPhone 14 Pro Modellen.

Wi-Fi 6E: Wie die neuesten Macs und das iPad Pro soll das iPhone 15 Pro und Pro Max Wi-Fi 6E für schnellere Funkgeschwindigkeiten unterstützen.

Da noch viele Monate verbleiben, bis Apple die iPhone 15 Serie im September ankündigt, ist es wahrscheinlich, dass im Laufe der nächsten Monate noch weitere Funktionen für die Geräte bekannt werden. Somit sind die Informationen, die wir im Moment haben, nur ein früher Einblick in das, was wir später in diesem Jahr erwarten können.