Apple TV+ hat eine neue „Real Madrid“-Doku angekündigt. Diese trägt den Namen „Real Madrid: Until The End“ und feiert bereits am 10. März 2023 ihre Premiere. Begleitend hat Apple TV+ den offiziellen Trailer veröffentlicht, bei dem euch David Beckham in die Dokumentation einführt.

Apple intensiviert weiterhin sein Fußball-Engagement. Nachdem am vergangenen Wochenende die neue Saison der Major League Soccer gestartet ist (Apple ist exklusiver Partner) und ihr die MLS mit dem MLS Season Pass in der Apple TV-App verfolgen könnt, haben die Verantwortlichen nun eine „Real Madrid“-Doku angekündigt.

„Real Madrid: Until The End“ ist eine dreiteilige Serie, die zum allerersten Mal überhaupt einen Blick hinter die Kulissen des legendären Fußballvereins wirft, um einen Einblick in die erstaunliche Saison 2021–2022 zu geben. Angetrieben von ihren glühenden Fans trotzen sie den Widrigkeiten und Skeptikern auf ihrem Weg zu einem der denkwürdigsten Endergebnisse in der Fußballgeschichte, dem 14. Champions-League-Titel.

Apple verstärkt aktuell nicht nur sein Fußball-Engagement, überhaupt erhält man das Gefühl, dass immer mehr Sportinhalte auf Apple TV+ zu sehen sind. Dabei denken wir unter anderem an „Make or Break“, „They Call Me Magic“, „The Long Game: Bigger Than Basketball”, „Underrated“ und „The Dynasty“. Darüberhinaus ist eine Doku über den 7-fachen Formel 1 Champion Lewis Hamilton in Arbeit.