Etwas mehr als einen Monat ist es her, dass der Apple Original Film „Sharper“ auf Apple TV+ angelaufen wird. Um ein wenig die Werbetrommel für den Film zu rühren, hat Apple nun einen kurzen, begleitenden Clip auf YouTube veröffentlicht.

„Sharper – The Art of Deception“

Bei Sharper handelt es sich um einen Thriller mit Julianne Moore, Sebastian Stan und Justice Smith in den Hauptrollen. Regier führt Benjamin Caron.

Niemand ist, wer er zu sein scheint in „Sharper“, einem Neo-Noir-Thriller voller Geheimnisse und Lügen, der in den Schlafzimmern, Bar- und Sitzungssälen von New York City spielt. Charaktere kämpfen um Reichtum und Macht in einem High-Stakes-Spiel voller Ehrgeiz, Gier, Lust und Eifersucht, das das Publikum bis zum letzten Moment rätseln lässt.

In den eingebundenen Clip „Sharper – The Art of Deception“ analysiert die Besetzung von Sharper die Kunst der Täuschung. Benötigt ihr einen weiteren Einblick in den Film? So findet ihr hier den offiziellen Trailer.