Wir befinden uns bei der Entwicklung von iOS 16.4 definitiv auf der Zielgeraden. Im Laufe des heutigen Abends hat Apple den Release Candidate veröffentlicht. Sollten sich bei diesem keine echten Bugs mehr zeigen, so wird dieser in der kommenden Woche als finale Version für Jedermann veröffentlicht. Aus dem Release-Candidate gehen nun ein spannende Entdeckungen hervor.

Der iOS 16.4 RC bestätigt nicht nur, dass Apple Sprachisolation für Mobilfunkanrufe einführen wird, es gibt auch konkrete Hinweise auf die Beats Studio Buds+ sowie neue AirPods und AirPods Cases.

Im Programmcode des iOS 16.4 Release Candidate sind unsere Kollegen von 9to5Mac auf Hinweise auf bislang unveröffentlichte Beats Studio Buds+ gestoßen. Genau wie die Beats Studio Buds sollen auch die Buds+ über eine aktive Geräuschunterdrückung sowie einen Transparenzmodus verfügen. Allerdings sollen diese beiden Disziplinen bei den Buds+ verbessert worden sein. Als weitere Funktionen werden ein automatischer Gerätewchsel und „Hey Siri“ angeführt.

Die Beats Studio Buds+ werden unter dem Codenamen 8214 entwickelt und sollen über Buttons für Play/Pause sowie für den Wechsel zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus verfügen. Die Tatsache, dass iOS 16.4 für die kommende Woche erwartet wird, impliziert, dass die Beats Studio Buds+ mehr oder weniger zeitnah offiziell angekündigt werden.

Zuletzt hatte Apple neue Farben für die Beats Fit Pro auf den Markt gebracht.

Die Beats Studio Buds+ sind nicht die einzigen neuen Kopfhörer, die sich im Programmcode des iOS 16.4 RC zeigen. So hat Twitter-Nutzer @aaron613 Hinweise auf ein neue AirPods mit der Modellnummer A3048 und ein AirPods Case mit der Modellnummer A2968 entdeckt.

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968

— Aaron (@aaronp613) March 21, 2023