Seit wenigen Augenblicken steht der Release Candidate zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 auf den Apple Servern bereit. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eingetragene Entwickler ab sofort die Möglichkeit besitzen, sich mit einer neuen und vermutlich finalen Version zum kommenden X.4 Update auseinanderzusetzen.

Apple gibt Release Candidate zu iOS 16.4 & iPadOS 16.4 frei

Etwas mehr als einen Monat ist es mittlerweile her, dass Apple die Beta-Phase zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 eröffnet hat. Seitdem haben registrierte Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta-Programm die Möglichkeit, sich mit dem kommenden Update zu beschäftigen und dieses auf Herz und Nieren zu testen.

Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone oder iPad über Einstellungen -> Softwareupdate. Hierbei gilt zu beachten, dass ihr das passende Beta-Profil installiert habt oder euer Gerät über die Apple ID mit einem kostenpflichtigen Entwicklerkonto verbunden ist (die zuletzt genannte Möglichkeit steht mit der Beta 1 zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 zur Verfügung).

Bei iOS 16.4 und iPadOS 16.4 handelt es sich in unseren Augen um ein großes Update, vermutlich sogar um das letzte größere iOS 16 und iPadOS 16 Update, bevor Apple im Juni einen ersten Ausblick auf iOS 17 und iPadOS 17 geben wird. Das X.4 Update bringt unter anderem neue Emojis, Safari Web Push-Benachrichtigungen, das erneute Upgrade der neuen HomeKit-Architektur, Verbesserungen bei der Podcasts-App und mehr. Hier, hier, hier und dort findet ihr die Neuerungen.

Wir befinden uns definitiv auf der Zielgeraden der Entwicklung. Der Release-Candidate wird für gewöhnlich zur finalen Version deklariert, sollten sich keine gravierenden Fehler mehr zeigen. Von daher ist in der kommenden Woche mit der finalen Version von iOS 16.4. und iPadOS 16.4 zu rechnen. Wir gehen davon aus, dass die finale Version am 27. oder 28. März veröffentlicht wird.

Hinweis: Apple Music Classical sowie die Sonos-Unterstützung von Apple Music 3D-Audio starten jeweils am 28. März 2023.

Update 19:08 Uhr: Release-Notes zu iPadOS 16.4

This update includes the following enhancements and bug fixes:

21 new emoji including animals, hand gestures, and objects are now available in emoji keyboard

Apple Pencil hover adds tilt and azimuth support so you can preview your mark at any angle before you make it in Notes and supported apps on iPad Pro 11-inch (4th generation) and iPad Pro 12.9-inch (6th generation)

Notifications for web apps added to the Home Screen

Duplicates album in Photos expands support to detect duplicate photos and videos in an iCloud Shared Photo Library

VoiceOver support for maps in the Weather app

Accessibility setting to automatically dim video when flashes of light or strobe effects are detected

Fixes an issue with Apple Pencil responsiveness that may occur while drawing or writing in the Notes app

Fixes an issue where Ask to Buy requests from children may fail to appear on the parent’s device

Addresses issues where Matter-compatible thermostats could become unresponsive when paired to Apple Home

Update 19:10 Uhr: Der Release Candidate zu tvOS 16.4, HomePod Software 16.4, macOS 13.3 und watchOS 9.4 ist auch da.