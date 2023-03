Ende letztem Jahres hat Apple TV+ eine neue Dokumentation über den Tennisspieler Boris Becker angekündigt. Am heutigen Tag erhalten wir einen ersten Einblick in die Doku und zudem hat Apple TV+ bestätigt, dass diese am 07. April 2023 ihr Debüt auf Apples Video-Streaming-Dienst feiern wird.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zu „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine neue zweiteilige Dokumentation des Oscar-Preisträgers Alex Gibney („Taxi to the Dark Side“, „Enron“, „The Armstrong Lie“, „Going Clear“) und des Oscar-prämierten Produzenten John Battsek („One Day in September“, „Searching for Sugar Man“, „The Rescue“, „The Deepest Breath“), die am 7. April 2023 ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird.

Die Dokumentation erkundet jeden Aspekt des Mannes, der zu einer Tennissensation wurde, nachdem er im Alter von nur 17 Jahren die Wimbledon-Meisterschaften gewonnen hatte. Boris Becker gewann 49 Titel, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille. Aber auch sein Privatleben hält die ein oder andere turbulente Geschichte parat.

Die Filmemacher hatten mehr als drei Jahre lang besonderen Zugang zu Becker, bis er im April 2022 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Vermögenswerte und Kredite versteckt hatte, um seine Schulden nicht bezahlen zu müssen. „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ enthält eine Reihe persönlicher Interviews mit Becker, darunter ein exklusives Gespräch mit dem Champion in der Woche seiner Verurteilung, zusammen mit Mitgliedern seiner unmittelbaren Familie und Tennisstars, darunter John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic und Mats Wilander und Michael Stich.

In den letzten Monaten hat Apple TV+ sein Portfolio an Sport-Dokumentationen deutlich ausgebaut. Neben verschiedenen Fokus, die schon bereit stehen, sind andere noch in der Produktion. Dabei denken wir unter anderem an den Dokumentarfilm über das bahnbrechende Leben und die Karriere des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Sir Lewis Hamilton; den neu angekündigte Dokumentarfilm „Underrated“ mit NBA-Legende Stephen Curry; die gefeierte, für den Emmy Award nominierte vierteilige Dokumentarserie „They Call Me Magic“, die das Leben und die Karriere des zweifachen NBA Hall of Famer und Kulturikone Earvin „Magic“ Johnson aufzeichnet; „The Dynasty“, eine neue Dokumentarserie über die New England Patriots und mehr.