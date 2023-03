Apple hat mit der Apple Watch noch viel vor. Insbesondere in dem Bereich der medizinischen Diagnostik will das Unternehmen in den nächsten Jahren weitere Fortschritte machen. In dem Zusammenhang wird schon lange vermutet, dass Apple an einer Blutzuckermessfunktion für die Apple Watch arbeitet. Bis die Technologie marktreif ist, werden jedoch noch einige Jahre vergehen. Das behauptet zumindest Bloombergs Mark Gurman.

Blutzuckermessung mit der Apple Watch

Trotz all der technologischen Kunststücke, die Apple bereits in seiner Smartwatch untergebracht hat, steht die Blutzuckermessung noch aus. Die Messung des Blutzuckerspiegels ist für die Behandlung von Krankheiten wie Diabetes unerlässlich. Normalerweise erfordert die Messung das Testen eines Bluttropfens in einem Blutzuckermessgerät oder die Verwendung eines implantierten kontinuierlichen Glukosemessgeräts (CGM). Die Möglichkeit, einen starken Anstieg oder Abfall des Blutzuckerspiegels zu beobachten, kann das Bewusstsein für den Gesundheitszustand schärfen oder einfach helfen, die Ernährung des Nutzers zu verbessern.

Gerüchten zufolge ist Apple schon seit einiger Zeit daran interessiert, die Apple Watch mit einer Blutzuckermessfunktion zu erweitern. Das Unternehmen soll im Jahr 2017 ein Team von biomedizinischen Ingenieuren und Beratern gegründet haben, das speziell an Sensoren zur nicht-invasiven Überwachung des Blutzuckerspiegels arbeitet. Apple verfügt bereits über einige Patente, die sich mit einer nicht-invasiven Bestimmung des Blutzuckergehalts beschäftigen. Die Arbeit an dem Sensor soll bis zu Versuchen an klinischen Standorten in der San Francisco Bay Area fortgeschritten sein. Apple-CEO Tim Cook wurde sogar beim Testen eines vermeintlichen Prototyps eines Glukosemonitors gesichtet, der mit seiner Apple Watch verbunden war.

Auch wenn Apple bereits große Fortschritte in dem Bereich gemacht hat, wird es wahrscheinlich noch „drei bis sieben Jahre“ dauern, bis die Technologie für die Apple Watch bereit ist, so Gurman. Laut seinem „Power On“ Newsletter muss Apple noch „die Algorithmen und die eingebauten Sensoren perfektionieren“. Auch die Verkleinerung auf die „Größe eines Moduls, das in das kleine und flache Gehäuse der Apple Watch passt“, muss das Unternehmen noch bewerkstelligen.

Derzeit versuchen Apples Ingenieure, einen Prototyp in der Größe eines iPhone am Bein eines Benutzers zu befestigen. Dies soll übrigens bereits eine beträchtliche Verkleinerung gegenüber der vorherigen Version sein, die eine Tischplatte benötigte, aber es ist eine weitere Miniaturisierung erforderlich, um sie in eine Apple Watch zu integrieren.