Anker hat heute bekannt gegeben, dass der MACH V1 & MACH V1 Ultra ab sofort im Handel erhältlich sind. Dabei handelt es sich um zwei Produkte einer neuen Premium-Cleaning-Serie, die der Hersteller im Februar ins Leben gerufen hatte. Zum Verkaufsstart gibt es direkt ein spannendes Bundle mit Rabatt.

MACH V1 & MACH V1 Ultra ab sofort im Handel erhältlich

Mitte Februar kündigte Anker nicht nur das Balkonkraftwerk Anker SOLIX (hier unser Anker SOLIX Test), sondern auch den MACH V1 Ultra an. Ab sofort ist der MACh V1 Ultra nicht nur auf der Anker Eufy-Webseite, sondern auch im freien Handel erhältlich. Komplett neu vorgestellt, wurde heute zudem der MACH V1, auch dieses Gerät ist ab sofort erhältlich.

Ab sofort ist der MACH V1 Ultra neben der eufy-Webseite auch beim Smart-Home-Experten tink erhältlich – und das bis einschließlich 30. April in einem Rundum-Sorglos-Bundle: Zum weltweit ersten kabellosen Staubsauger mit Dampf-Wischmopp (UVP: 799 Euro) gibt es dort mit dem Handsauger eufy HomeVac H30 in der Infinity-Version (UVP: 199,99 Euro) die perfekte Ergänzung für jeden Haushalt kostenlos dazu. Am 10. April startet der Verkauf des MACH V1 Ultra dann bei Amazon.de. Der Tausendsassa saugt, wischt, desinfiziert mit 110 Grad heißem Dampf und reinigt sich in der Station selbst.

MACH V1 ohne Dampf, aber mit genauso viel Power

Während der MACH V1 Ultra bereits im vergangenen Monat angekündigt wurde, hat Anker den MACH V1 heute vorgestellt.

Wie sein Ultra-Geschwisterchen macht er auf jedem Belag eine gute Figur. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die SteamWave-Technologie dem Top-Modell vorbehalten bleibt. Dafür ist der MACH V1 mit einer UVP von 599 Euro ganze 200 Euro günstiger. Auf das exklusive tink-Bundle müssen Nutzer dennoch nicht verzichten: Auch hier gibt es den leistungsstarken H30-Handstaubsauger von eufy im Wert von 199,99 Euro gratis bis Ende April on top. Bei Amazon.de (mit dem Code „DEMACHV1“ gibt es das H30-Bundle bis zum 23. April auch hier) und der eufy-Webseite ist er ebenfalls ab sofort erhältlich.

Anker beschreibt den MACH V1 unter anderem wie folgt

Der futuristische MACH V1 bietet ebenfalls alles für den „Frühjahrsputz“. Er integriert sich durch das edle Design mit geschwungenen Linien, transparenten Behältern und LEDs gut in moderne Haushalte. Techies erfreuen sich zudem über das praktische LC-Display am Haltegriff, das nützliche Bedien- und Warnhinweise anzeigt. Im automatischen Modus startet der leistungsstarke Sauger wie auch Wischer nahtlos mit seinem Vortrieb, was die Reinigung besonders einfach macht. Er ist mit einer Saugkraft von 16.800 Pascal ausgestattet, damit Staub und Schmutz keine Chance haben. Um den Haus- und Nachbarschaftsfrieden zu wahren, verfügt der MACH V1 über eine dreilagige Geräuschunterdrückung. Der Geräuschpegel bleibt so auch bei hartnäckigen Essensresten auf dem Boden stets bei maximal 65 Dezibel, vergleichbar mit einem Geschirrspüler. Die verwendete Sterilisationstechnik desinfiziert nicht nur den Boden, sie reinigt den Staubsauger selbst, einschließlich der Rollbürste. Die Ozone werden dabei zu Sauerstoff, gesundheitsschädliche Schadstoffe und Keime um bis zu 99 Prozent reduziert.