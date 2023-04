Mit „Zeit fürs Gehen“ hat Apple im Rahmen von Apple Fitness+ vor einiger Zeit eine Reihe aufgelegt, bei der ihr mit einigen der einflussreichsten und interessantesten Menschen der Welt spazieren gehen könnt, während diese Geschichten, Fotos und Musik mit euch teilen. Ab sofort steht eine neue „Zeit fürs Gehen“-Folge mit Ted Lassos Coach Beard bereit.

Apple Fitness+: neue „Zeit fürs Gehen“-Folge mit Ted Lassos Coach Beard

Mitte März startete die dritte Staffel zu „Ted Lasso“ auf Apple TV+. Begleitend bewirbt Apple die beliebte Comedy-Serie auf allen Kanälen. So veröffentlichten die Verantwortlichen diverse Clips auf YouTube, gingen eine Kooperation mit Electronic Arts und FIFA 23 ein, stellten mit Nike die „AFC Richmond“-Kollektion vor und schickten die Ted Lasso Crew zu US-Präsident Joe Biden ins Weiß Haus. Nun setzt sich das Marketing auf Apple Fitness+ fort. Im Fokus steht Ted Lassos Co-Trainer „Coach Beard“.

Schauspieler, Komiker und Autor Brendan Hunt ist als Coach Beard in der Emmy-prämierten Apple TV+ Serie „Ted Lasso“ zu sehen, die er höchstpersönlich mitentwickelt hat. In dieser „Zeit fürs Gehen“-Folge erzählt er, wie ihm seine Kreativität in Kindertagen geholfen hat, schwierige Emotionen zu verarbeiten, und warum für die Familie da zu sein nicht immer genauso gelingt, wie man sich das erhofft. Die Folge 36 Minuten (21 Minuten Sprachbeitrag und 15 Minuten Musik).

Seit dem Start von Zeit fürs Gehen hat Apple bereits zahlreiche Episoden mit namhaften Persönlichkeiten veröffentlicht, unter anderem Prinz William, Dolly Parton, Anthony Joshua, Randall Park, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Chaka Khan, Nina Hoss und mehr