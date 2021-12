Vor wenigen Wochen ist Apple Fitness+ auch bei uns in Deutschland gestartet. Damit einher geht auch die Funktion „ Zeit fürs Gehen“. Ab dem 06. Dezember steh eine neue „Zeit fürs Gehen“-Episode mit Prinz William bereit.

Apple Fitness+: Zeit fürs Gehen mit Prinz William ab 6. Dezember

Zeit fürs Gehen lädt euch dazu ein, mit einigen der einflussreichsten und interessantesten Menschen der Welt spazieren zu gehen, während diese Geschichten, Fotos und Musik mit euch teilen. Jede Folge, die zwischen 25 und 40 Minuten dauert, wird während eines Spaziergangs im Freien oder an Orten, die für die Menschen von Bedeutung sind, aufgezeichnet und berichtet über gemachte Erfahrungen, bedeutungsvolle Erinnerungen, Gedanken über Sinn und Dankbarkeit, Momente der Heiterkeit und andere zum Nachdenken anregende Themen.

Zu Nikolaus wird Prinz William der nächste Gast von Zeit fürs Gehen sein und die 2. Staffel der Serie mit einer speziellen Weihnachtsepisode beenden. In seiner Zeit fürs Gehen-Folge spricht Prinz William darüber, wie wichtig es ist, geistig fit zu bleiben. Er spricht auch über einen Moment der Unbeschwerheit, in dem er seine Komfortzone verlassen musste, über den Wert des Zuhörens als Möglichkeit, andere zu bestärken, und über eine Erfahrung, die ihn dazu gebracht hat, seine geistige Gesundheit den Vorrang einzuräumen.

Alle Zeit fürs Gehen-Folgen sind auf der Apple Watch in der Trainings App für Fitness+ Abonnementen verfügbar und Fitness+ Abonnenten können die Folgen jederzeit und überall mit einer Apple Watch und AirPods oder anderen Bluetooth-fähigen Kopfhörern genießen. Drei spezielle Audio-Ausstrahlungen von Prinz Williams Zeit fürs Gehen-Folge, die nur aus Geschichten und Musik bestehen, werden kostenlos auf Apple Music 1, dem weltweiten Radiosender auf Apple Music, gestreamt. Hörer, die am Montag, 6. Dezember um 8 Uhr Ortszeit in London und Los Angeles und am Dienstag, 7. Dezember um 8 Uhr Ortszeit in Sydney einschalten, können sich auf einen 38-minütigen Spaziergang mit Prinz William freuen.

Apple spendet für ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen

Darüberhinaus hat Apple heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen an drei von Prinz William ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen, die wichtige Arbeit im Bereich der psychischen Gesundheit leisten. spendet: Crisis Text Line in den USA, Shout 85258 in Großbritannien und Lifeline in Australien. Crisis Text Line und Shout bieten kostenlos rund um die Uhr vertrauliche Unterstützung für Menschen in Krisensituationen per Textnachricht an, und Lifeline bietet kostenlos rund um die Uhr vertrauliche Krisenhilfe und Suizidprävention.

Bestehende Apple Watch Nutzer erhalten einen Monat Fitness+ kostenlos und beim Kauf einer neuen Apple Watch sind drei Monate kostenlos. Nach Ablauf des kostenlosen Probeabos kostet Apple Fitness+ 9,99 Euro pro Monat. Darüberhinaus ist Apple Fitness+ Bestandteil von Apple One Premium.