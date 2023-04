AirPlay 2 wurde als Feature von iOS 11.4 im Mai 2018 mit mehreren Verbesserungen des ursprünglichen AirPlay-Wireless-Audio-Protokolls eingeführt, darunter Multiroom-Audio, Siri-Sprachsteuerung und verbessertes Buffering. Mittlerweile unterstützen zahlreiche Anbieter AirPlay 2. Spotify gehört jedoch nicht dazu – auch nach dem ursprünglichen Versprechen des Unternehmens, die Funktion zu unterstützen. Ebenso düster sieht es bei Spotify in Bezug auf eine native HomePod-Unterstützung aus. Wie das Unternehmen erklärt, sei der Grund hierfür ganz einfach. So gäbe es keine „signifikante Menge“ an Beschwerden über die fehlende HomePod-Unterstützung.

Zu wenige Beschwerden als Grund für fehlende HomePod-Unterstützung

Nachdem Ende 2021 im Spotify-Diskussionsforum zunächst berichtet wurde, dass die Arbeit an der AirPlay 2 Unterstützung auf Eis gelegt wurde, gab es kurz darauf die Rolle rückwärts. So versicherte Spotify, dass man grundsätzlich AirPlay 2 nativ unterstützen wird. Leider wurde nicht mitgeteilt, wann dies der Fall sein wird. Bloombergs Mark Gurman ging in seinem Newsletter auf die Angelegenheit ein und merkte an, dass Spotify ihm mitgeteilt hat, dass sich das Unternehmen „weiterhin verpflichtet fühlt, AirPlay 2 irgendwann in der Zukunft zu unterstützen.“

Die Prioritäten liegen bei Spotify jedoch anscheinend in anderen Bereichen, was auch die Unterstützung des HomePod zeigt, oder besser gesagt, die ausstehende Unterstützung. Spotify hat noch keine native Unterstützung für den HomePod und HomePod mini hinzugefügt, obwohl Apple den Lautsprecher im Jahr 2020 für Musikdienste von Drittanbietern geöffnet hat. Dabei hatte Spotify im März 2019 eine Wettbewerbsbeschwerde gegen Apple bei der Europäischen Kommission eingereicht, in der dem iPhone-Hersteller vorgeworfen wurde, „Spotify und andere Wettbewerber von Apple-Diensten wie Siri, HomePod und Apple Watch auszuschließen.“

Gurman ging in seinem Newsletter auch auf diese Angelegenheit ein und erklärte, dass Spotify ihm mitgeteilt hat, dass es keine „signifikante Menge“ an Beschwerden über die fehlende HomePod-Unterstützung gegeben hat. Ein Beitrag auf der Spotify-Community-Webseite, der für eine native HomePod-Unterstützung plädiert, hat seit seiner Einreichung im Jahr 2020 über 5.800 Stimmen zugunsten der Idee gesammelt, was dem Unternehmen anscheinend nicht genug ist.