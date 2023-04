Die AirPods haben seit ihrer ersten Generation im Jahr 2016 eine Reihe neuer Funktionen erhalten, die das Produkt jedoch nicht wesentlich verändert haben. Geht es nach Apples Ideenschmiede, könnte das mitgelieferte Lade-Case eine wichtige Rolle für eine größere Neuerung spielen. So entdeckte Patently Apple ein Patent, in dem Apple ein neues Case beschreibt, das mit einem eingebauten Touchscreen-Display ausgestattet ist.

AirPods-Case mit Touchscreen-Display

Wie Patently Apple berichtet, hat das US Patent- und Markenamt Apple ein Patent für ein neu gestaltetes AirPods Case erteilt. Die Vorderseite des Cases soll ein Touchscreen-Display beherbergen, ähnlich dem der Apple Watch.

Laut Patentbeschreibung und Bildern würde das in das Case integrierte Display Mediensteuerungen und sogar grundlegende Apps wie Karten, Wetter und Benachrichtigungen bieten. Dem Patent zufolge könnten Nutzer auch mit Siri-Befehlen zwischen Apps wechseln. Eines der Bilder zeigt sogar die Möglichkeit, einen Song per Handoff von den AirPods auf einen HomePod zu übertragen.

Letztes Jahr hat Apple dem iPod nach über 20 Jahren offiziell ein Ende gesetzt. Das Unternehmen sagte, dass die Musik in seinen anderen Produkten wie dem iPhone, dem HomePod und natürlich den AirPods weiterlebt. Vielleicht könnte das Hinzufügen einiger neuen Funktionen zu Apples kabellosen Ohrhörern eine Möglichkeit sein, den iPod in der modernen Ära wiederzubeleben. Eine andere Möglichkeit wäre, das Case als Zubehör für das iPhone zu verwenden. Dies würde es Nutzern, die keine Apple Watch haben, ermöglichen, auf einige grundlegende Mediensteuerungen und andere Mini-Apps zuzugreifen, ohne ihr iPhone aus der Tasche nehmen zu müssen.

Das Patent wurde von Apple im September 2022 eingereicht, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in der Tat intern an dieser Idee arbeitet. Doch, obwohl das Vorhandensein eines Patentantrags auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. Alleine für die Idee eines neuen iPod klingt die Idee jedoch interessant.