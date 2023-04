Laut der Gerüchteküche ist Apple derzeit damit beschäftigt, mehrere Produktlinien auf die OLED-Display-Technologie umzustellen. Vor allem das erste OLED-MacBook wird in der Gerüchteküche hoch gehandelt, doch es verdichten sich die Hinweise, dass mit einer Veröffentlichung nicht vor 2026 zu rechnen ist, wie nun der zuverlässige Display-Analyst Ross Young erneut bestätigt.

In einem Tweet teilte Young einen neuen Reuters-Bericht über die 3,1-Milliarden-Dollar-Investition von Samsung Display in die OLED-Produktion in Asan, Südkorea, und sagte, dass die Anlagen ab 2026 zur Herstellung von OLED-Displays für 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle verwendet werden.

This fab is for 14” and 16” OLED MacBook Pro’s from 2026. Some technical risk though, with new backplane approach and frontplane approach to lower costs and improve performance.https://t.co/TO9z3XqFMw

— Ross Young (@DSCCRoss) April 4, 2023