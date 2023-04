Rund einen Monat ist es her, dass wir euch auf die Einführung des neuen Treuebonus für Festnetz- und Internetkunden der Telekom hingewiesen haben. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und der Treuebonus geht an den Start. Dieser beträgt bis zu 500 Euro und mit diesem können Kunden die ersten Monate MagentaMobil kostenfrei nutzen.

Telekom: neuer Treuebonus für Festnetz- und Internetkunden startet heute

Die Deutsche Telekom hatte im vergangenen Monat zu verstehen gegeben, dass sie langjährige Treue ihrer Festnetz- und Internetkunden ab dem heutigen 04. April 2023 belohnen wird. Der Treuebonus stellt ein „Dankeschön“ an Kunden mit langjähriger Verbundenheit zur Telekom dar. Je nach Vertragsdauer gibt es zwischen 100 bis 500 Euro, die auf einen neuen MagentaMobil Vertrag mit 24-monatiger Laufzeit angerechnet werden können.