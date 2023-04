Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass Ridley Scotts historisches Action-Epos „Napoleon“ am Mittwoch, den 22. November 2023, in Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment weltweit in den Kinos starten wird. Nach dem exklusiven Kinostart wird der Apple Original Film auch auf Apple TV+ zu sehen sein.

Apple TV+: Ridley Scotts „Napoleon“ startet am 22. November 2023 in den Kinos

Zum Start von Apple TV+ lag Apples Fokus verstärkt auf Serien. Dieser Ansatz ist mittlerweile allerdings ein Stück weit überhaupt und so erscheinen auch immer mehr Filme auf Apples Video-Streaming-Plattform. Nachdem in der vergangenen Woche beispielsweise der Film „Tetris“ auf Apple TV+ angelaufen ist, erwartet uns im Herbst „Napoleon“.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass das historische Action-Epos „Napoleon“ des gefeierten Regisseurs Ridley Scott am Mittwoch, den 22. November 2023, exklusiv in den Kinos, in Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment, anlaufen wird.

Unter der Regie von Scott und nach dem Drehbuch von David Scarpa spielt in „Napoleon“ Joaquin Phoenix den französischen Kaiser und Militärführer. Der Film ist ein origineller und persönlicher Blick auf Napoleons Ursprünge und seinen schnellen, rücksichtslosen Aufstieg zum Kaiser, betrachtet durch das Prisma seiner süchtig machenden und oft unbeständigen Beziehung zu seiner Frau und wahren Liebe, Josephine, gespielt von Vanessa Kirby. Der Film fängt Napoleons berühmte Schlachten, seinen unermüdlichen Ehrgeiz und seinen erstaunlichen strategischen Verstand als außergewöhnlicher Militärführer und Kriegsvisionär ein.

„Napoleon“, eine Produktion der Apple Studios in Zusammenarbeit mit Scott Free Productions, wird von Scott, Kevin Walsh, Mark Huffam und Phoenix produziert, wobei Michael Pruss und Aidan Elliott als ausführende Produzenten fungieren.

Erst gestern hatten wir euch auf neue Folgen zu „Carpool Karaoke: Die Serie“, die neue Kinder- und Familienserie „Jane“ sowie „The Crowded Room“ mit Tom Holland aufmerksam gemacht.