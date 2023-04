Am vergangenen Wochenende fand in einem Einkaufszentrum in Lynnwood, Washington, ein ungewöhnlicher Einbruch statt. So wurde ein Apple Store in der Alderwood Mall über einen improvisierten Hintereingang ausgeraubt. Die Diebe drangen über ein nahe gelegenes Café in den Store ein. Die Täter brachen bei Seattle Coffee Gear ein, betraten die Toilette und schnitten ein Loch in die Wand, um in das Hinterzimmer des Apple Store zu gelangen.

Geräte im Wert von 500.000 Dollar gestohlen

Durch den ungewöhnlichen Hintereingang konnten die Einbrecher das Sicherheitssystem des Apple Store umgehen. Insgesamt erbeuteten sie Apple-Produkte im Wert von rund 500.000 Dollar. Dazu gehörten „etwa 436 iPhones“ sowie eine Sammlung von Apple Watch- und iPad-Modellen. Für den Mac interessierten sich die Diebe anscheinend nicht.

Laut Eric Marks, dem Manager von Seattle Coffee Gear, liegt der Coffee Shop aufgrund der Gestaltung des Ladens nicht erkennbar neben dem Apple Store. „Ich hätte nie vermutet, dass wir an den Apple Store grenzen, so wie er sich um uns herum erstreckt“, sagte Marks gegenüber King 5 News (via Macrumors). „Jemand musste sich also wirklich etwas einfallen lassen und Zugang zum Layout des Einkaufszentrums haben.“

Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren keine Angestellten im Apple Store, da das Einkaufszentrum Alderwood Mall für die Nacht geschlossen hatte. Ein Sprecher von Alderwood sagte, man arbeite mit der Polizei zusammen, um den Vorfall aufzuklären.

Die Polizei konnte Überwachungsaufnahmen des Diebstahls beschaffen, die jedoch noch nicht veröffentlicht wurden, da sie Teil der laufenden Ermittlungen sind. Aus dem Coffee Shop wurde nichts gestohlen, aber es wird 1.500 Dollar kosten, die Schlösser auszutauschen und die Badezimmerwand zu reparieren.