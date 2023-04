Das im vergangenen Jahr gestartete offizielle Steve Jobs Archive hat das E-Book „Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words“ veröffentlicht. Das kostenlose E-Book enthält eine kuratierte Sammlung von Fotos, E-Mails, Reden und Interviews des am 5. Oktober 2011 verstorbenen Apple-Mitbegründers Steve Jobs.

Erschaffe etwas Wunderbares

„Make Something Wonderful“ kann ab sofort auf der Webseite des Steve Jobs Archive gelesen werden. Die Webseite wurde von Jony Ives Kreativagentur LoveFrom gestaltet und ist sogar in LoveFroms eigener Schriftart gehalten. Auf der Webseite können die Leser mithilfe einer Bildlaufleiste, die mit den Unterabschnitten beschriftet ist, durch das Inhaltsverzeichnis des Buches navigieren. Zusätzlich kann bei Apple Books das E-Book heruntergeladen werden.

Auf knapp 320 Seiten begleitet das Buch Steve Jobs – angefangen bei seiner Kindheit, bevor in weiteren Abschnitten die Gründung von Apple, die Zeit bei Pixar und die Rückkehr zu dem Unternehmen, mit dem alles begann, behandelt wird. Dabei sollen auch bisher unveröffentlichte Dokumente einen weitreichenden Einblick in Steve Jobs Leben geben.

Das Buch beginnt mit dem Zitat aus einem Interview mit Jobs aus dem Jahr 2007, das den Titel des Buches inspiriert hat: „Ich glaube, eine der Möglichkeiten, wie Menschen ihre Wertschätzung gegenüber dem Rest der Menschheit zum Ausdruck bringen, besteht darin, etwas Wunderbares zu schaffen und es zu verbreiten.“ Die Witwe von Jobs, Laurene Powell Jobs, gibt auch ihre eigene Einführung: „Der beste Weg, einen Menschen zu verstehen, ist, ihm direkt zuzuhören. Und der beste Weg, Steve zu verstehen, ist, dem zuzuhören, was er im Laufe seines Lebens gesagt und geschrieben hat.“