Die FRITZ-Familie erhält Zuwachs. Ab sofort ist das neue FRITZ!Smart Gateway mit Zigbee und DECT ULE erhältlich. Damit habt ihr unter anderem die Möglichkeit, Zigbee-Geräte nahtlos in ein bestehendes FRITZ!-Heimnetz zu integrieren.

FRITZ!Smart Gateway mit Zigbee und DECT ULE ab sofort erhältlich

Ab sofort ist das FRITZ!Smart Gateway mit Zigbee und DECT ULE erhältlich. Dadurch dürften sich insbesondere in der Lichtsteuerung neue Möglichkeiten eröffnen, da ihr ab sofort Zigbee-LED-Lampen unterschiedlicher Hersteller nahtlos in ein bestehendes FRITZ!-Heimnetz integrieren können. Außerdem lassen sich über das neue FRITZ!Smart Gateway noch mehr DECT-Geräte wie Heizkörperregler, Steckdosen, Funktaster und LED-Lampen ins smarte Zuhause einbinden. Die Kommunikation mit der FRITZ!Bos erfolgt per WLAN oder LAM-Schnittstelle. An dem Gateway findet ihr zudem einen USB-Port, den ihr zum Aufladen mobiler Geräte verwenden könnt.

Die technischen Details von FRITZ!Smart Gateway

Ergänzt die FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.50 als Steuerzentrale im Smart Home

Zigbee-3.0-kompatibel, AES-128-Bit-Verschlüsselung

Unterstützt DECT ULE/HAN FUN

Ermöglicht Anmeldung aller Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. (Kompatibilitätsliste unter avm.de/gateway)

Erhöht die Anzahl verwendbarer DECT-ULE-Geräte im Smart Home der FRITZ!Box

Verbindet sich automatisch per WLAN oder LAN mit FRITZ!Box, keine Repeaterfunktion

1x USB-Port mit Ladefunktion für mobile Geräte

Übersicht und einfache Bedienung aller angemeldeten Geräte auf der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

Steuerung per FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon oder FRITZ!DECT 440

Assistent unterstützt bei der Integration von LED-Lampen, die an anderer Basisstation angemeldet sind

Neue Leistungsmerkmale über kostenlose Updates

Das FRITZ!Smart Gateway ist ab sofort zum Preis von 89,99 Euro unter anderem bei Media Markt und Saturn erhältlich.