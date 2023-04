Vodafone informiert zum Wochenstart über den Ausbau seines 5G-Netzes und geht dabei unter anderem auf Themen, wie z.B. Carrier Aggregation, Sprachanrufe, schnellere Laufzeiten und weniger Funklöcher ein.

Vodafone: Technik-Upgrade für das 5G-Netz

Datenraten in Mobilfunk-Netzen lassen sich vor allem durch mehr Bandbreite im Frequenzband erhöhen. Doch diese ist begrenzt und verteilt sich auf mehrere unterschiedliche Frequenzbänder. Für den Tempozuwachs bündelt Vodafone deshalb die verfügbaren Frequenzen. Eine Technik, die sich „5G Carrier Aggregation“ nennt und einzelne Blöcke aus mehreren Bändern miteinander verwebt.

Dadurch entsteht in Summe ein größerer virtueller Frequenzblock, der für mehr Kapazität und höhere Datenraten sorgt. Im 5G-Netz hat Vodafone bislang ausschließlich die Frequenzen 3,5 Gigahertz und 1,8 Gigahertz kombiniert. Durch das neue Technik-Upgrade wird nun auch das Band um 700 MHz berücksichtigt, das für die Flächenversorgung am besten geeignet ist.­ Die neue Beschleunigungstechnologie ist im Vodafone-Netz bereits an mehr als 500 Standorten verfügbar und wird nun nach und nach ausgeweitet. Zu den ersten Smartphones, welche die Beschleunigungstechnologie mit drei Bändern im Vodafone-Netz unterstützen, gehören die Samsung-Modelle S23, S23+, S23 Ultra und das Xiaomi 13.

Darüberhinaus informiert Vodafone, dass es ab Sommer erstmals möglich sein wird, an ersten Standorten über das 5G-Netz zu telefonieren. Das Ganze hört auf die Bezeichnung „Voice over New Radio“ bzw. „VoNR“. Dabei werden die Sprachsignale in Datenpakete verwandelt und über 5G übertragen. 5G-Telefonie schont den Smartphone-Akku, macht den Verbindungsaufbau schneller und sorgt für klarere Stimmen.

Indes schreitet auch der Ausbau des Mobilfunk-Netzes weiter voran. Seit Anfang Januar hat Vodafone 119 LTE-Stationen und 26 5G-Stationen neu errichtet. In mehr als 500 bestehenden Stationen wurde zudem neue LTE- oder 5G-Technik installiert. Insgesamt hat Vodafone schon 37.000 Antennen mit 5G ausgestattet. Darunter sind 3.400 5G+ Stationen mit rund 10.000 5G+ Antennen.