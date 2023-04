Rund fünf Monate trennen uns noch von der Ankündigung der nächsten iPhone-Generation. Die Gerüchteküche läuft dementsprechend auf Hochtouren. So haben wir in den letzten Wochen Renderings, Fotos, Informationen zu neuen Tasten und viele weitere Gerüchte erhalten. Zwei neue Gerüchte aus einer bisher zuverlässigen Quelle behaupten heute, dass Apple in diesem Jahr eine neue Farboption für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus anbieten wird. Das Unternehmen plant angeblich auch ein neues „Mattglas“-Rückseitendesign für die Geräte, ähnlich dem, das bisher bei den Pro-Modellen der iPhones verwendet wurde.

iPhone 15 mit mattem Rückglas und „Cyan“-Farboption

Laut zwei Gerüchten, die auf Weibo gepostet wurden, plant Apple die Verwendung eines neuen „Mattglas“-Designs für die Rückseite des iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Derzeit bietet das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus ein glänzendes Glasdesign auf der Rückseite, während Apple beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max eine mattierte Oberfläche einsetzt.

Außerdem behauptet dieselbe Quelle, dass das iPhone 15 und iPhone 15 Plus in einer neuen cyan-grünen Farbe erhältlich sein werden. Diese soll der grünen Farbe ähneln, die Apple für das iPhone 12 und iPhone 12 mini angeboten hat. Das iPhone 15 Pro soll derweil eine dunkelrote Farboption erhalten. Beide Gerüchte zum iPhone 15 stammen von der gleichen Quelle auf Weibo, die bereits ein gelbes iPhone 14 vorhergesagt hatte.

Sollte Apple tatsächlich ein mattes Glas für die Rückseite des iPhone 15 verwenden, würde dies zu der Annahme passen, dass auch die Pro-Modelle ein neues Design erhalten. Wie bei der Apple Watch Ultra soll der Rahmen der iPhone 15 Pro-Modelle aus Titan statt aus Edelstahl bestehen. Zudem sollen die Pro-Modelle über einen schmaleren Displayrahmen sowie gebogene Kanten verfügen.