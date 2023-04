Auf verschiedene HomeKit-Produkte des Herstellers VOCOlinc haben wir euch in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mail aufmerksam gemacht. Insbesondere die HomeKit-Steckdosen sind preislich ziemlich attraktiv. Nun hat der Hersteller allerdings ein Angebot aufgelegt, bei dem man zweimal hingucken müsst. ihr erhaltet die VOCOlinc HomeKit LED Streifen (2x 5 Meter) für gerade einmal 26,99 Euro. Einen niedrigeren Preis für HomeKit-LightStrips, insbesondere für diese Länge, haben wir bis dato nicht erlebt.

HomeKit-LightStrips (10 Meter) vorübergehend nur 26,99 Euro

Aktuell könnt ihr die HomeKit-LightStrips von VOCOlinc zum reduzierten Preis bei Amazon kaufen. Das Verrückte ist allerdings, dass sowohl die 5 Meter-Variante als auch die 10 Meter-Variante (2x 5 Meter) zum identischen Preis angeboten werden. Der Preis liegt für beide Modelle bei 29,99 Euro. Auf der jeweiligen Amazon Produktseite könnt ihr allerdings noch einen 10 Prozent Rabatt-Coupon aktivieren, so dass sich der Preis auf 26,99 Euro reduziert. Das Angebot ist nur wenige Tage gültig bzw. solange der Vorrat reicht. Bei Interesse solltet ihr direkt zuschlagen. Bei dem „heißen“ Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen.

Bei den VOCOlinc-LightStrips handelt es sich um „klassische“ LED Lichtstreifen, die nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel sind. Ihr könnt die HomeKit-LightStrips per Apple Home-App, einer HomeKit-kompatiblen App oder bequem per Siri steuern. Natürlich könnt ihr euch Automatisierungen, Szenen, Regeln etc. nutzen. Sichert euch die HomeKit-LightStrips (2x 5 Meter) für nur 26,99 Euro.