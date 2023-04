Mit den iPhone 14 Modellen führte Apple die „Notruf SOS über Satellit“-Funktion ein, die es ermöglicht, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Verbindungen verfügbar sind. Bei einem kürzlichen Notfall sind drei Studenten der Brigham Young University dank der neuen Notruffunktion mit viel Glück aus einer brenzligen Situation entkommen. Die Studenten hatten geplant, vor ihrem Abschluss das Erholungsgebiet San Rafael Swell in Utah zu besuchen, ein Gebiet voller Canyons und anderer geologischer Formationen. Sie hatten das Gebiet ausgiebig erkundet, stießen jedoch auf Schwierigkeiten, als sie auf einen tiefen, mit kaltem Wasser gefüllten Tümpel stießen.

Aus Schlucht gerettet dank „Notruf SOS über Satellit“

Wie 2KUTV berichtet, gab es keinen Mobilfunkempfang, doch glücklicherweise hatte ein Mitglied der Gruppe ein iPhone 14 und konnte mit der „Notruf SOS über Satellit“-Funktion Hilfe anfordern. So gelang es der Gruppe, den Rettungsdienst mit allen zur Rettung notwendigen Informationen zu versorgen. Daraufhin schafften es die Studenten mit einem letzten Kraftakt aus der Schlucht zu klettern und kauerten sich mit Rettungsdecken zusammen, während sie auf das Eintreffen der Rettungskräfte warteten. Einer der Studenten begann Anzeichen einer Unterkühlung zu zeigen, doch dann kam die Rettung.

„Ich will ehrlich sein, ich habe direkt geweint, als ich den Hubschrauber sah und sie sagten «Hey, wir sehen euch»“, sagte Bridger Woods, einer der Studenten. „Ich bin ihnen so dankbar, und ich wünschte, ich hätte sie unter anderen Umständen kennengelernt, denn sie sind wirklich großartige Menschen, und ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei ihnen bedanken.“

Die neue SOS-Notfallfunktion des iPhone 14 hat bei verschiedenen Vorfällen bereits zahlreiche Leben gerettet. In einem Fall haben zwei Frauen in Kanada die Funktion genutzt, um den Rettungsdienst zu kontaktieren, als sie auf einer nicht geräumten Straße feststeckten. In einem anderen Fall konnten die Einsatzkräfte dank der Funktion einen Mann finden und retten, der in einem abgelegenen Gebiet in Alaska feststeckte, nachdem er sich verirrt hatte.

Notruf SOS über Satellit

Mit der Funktion „Notruf SOS über Satellit“ kann man keine Anrufe tätigen, aber es können kurze Textnachrichten gesendet werden. Das iPhone stellt wichtige Fragen, um die Situation des Nutzers einzuschätzen, und sendet diese Informationen an die Rettungskräfte, sobald das Gerät mit dem Satelliten-Netzwerk verbunden ist. Apple hat hierfür einen Kompressionsalgorithmus entwickelt, der Textnachrichten dreimal kleiner macht, um die Kommunikation so weit wie möglich zu beschleunigen.

Wenn man sich in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird die Textnachricht direkt gesendet, andernfalls wird sie an eine Relaiszentrale mit von Apple geschulten Spezialisten weitergeleitet, die einen Notruf für den Nutzer absetzen können. Dank der Satellitenverbindung können iPhone-Nutzer ihren Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk auch dann mitteilen, wenn keine Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung besteht, was für zusätzliche Sicherheit beim Campen oder Wandern in abgelegenen Gebieten sorgt.