Wir blicken am heutigen Mittwoch auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

UGREEN Nexode 65W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Port PD Charger Tischladegerät kompatibel... Nexode 65W USB-C Desktop Charger: UGREEN Nexode USB-C Ladegerät 65W kann MacBook Pro 14" von 0% bis...

Mehr Ports, die mehr können: Mit 2x USB-C und 2x USB-A Ports kann der Multi USB-C Charger...

Angebot Minecraft Legends (Deluxe Edition) - [Nintendo Switch] Entdecke die Geheimnisse von Minecraft Legends, einem neuen Action-Strategie-Spiel. Leite deine...

Erkunde ein bekanntes, aber auch geheimnisvolles Land, das voll ist von vielfältigem Leben,...

eufy Security Solo OutdoorCam C22, All-in-One eigenständige Überwachungskamera für... INTEGRIERTER SCHEINWERFER: Ab jetzt spendet der eingebaute Scheinwerfer an der Sicherheitskamera...

KEINE GEBÜHREN: eufy Security Produkte behüten Ihr Zuhause sowie Ihren Geldbeutel - ganz ohne...

Angebot eufy Saugroboter mit Wischfunktion, RoboVac X8 Hybrid, 2X 2000Pa Saugleistung, iPath... TWIN TURBINE TECHNOLOGIE: Dank der enormen Kraft der Twin Turbines entfernt der um 80% erhöhte...

2-IN-1 SAUGER & WISCHMOPP: Ein RoboVac für zwei Funktionen! Der extra große 250 ml Wassertank...

eufy Clean HomeVac H20 Handstaubsauger, Kabelloser Autostaubsauger, 40AW Saugleistung, ca. 654g... KABELLOSE SAUGKRAFT: Eine leistungsstarke 40AW / 14000 Pa Saugleistung ermöglicht es, alle...

AUFLADEN IM AUTO: H20 kann mit dem schnellen Ladegerät aus dem Lieferumfang direkt im Auto...

Angebot eufy Security SmartTrack Link (Schwarz, 1er-Pack) Schlüsselfinder, Kompatibel mit Apple Find My... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und...

SMARTPHONE IM SILENT-MODE FINDEN: Keine Lust auf aufwändige Rettungsaktionen fürs Smartphone? Mit...

eufy Security kabelgebundene Video Türklingel mit Türglocke, 2K Auflösung, Türklingel mit... KRISTALLKLARE 2K ANZEIGE: HD Auflösung von 2560 x 1920 in Kombination mit HDR stellen sicher, dass...

KEINE GEBÜHREN: eufy Security Produkte behüten Ihr Zuhause sowie Ihren Geldbeutel - ganz ohne...

Angebot Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Elektrische Schallzahnbürste (Modell HX6877/28) Natürlich weißere Zähne: Entfernen Sie Verfärbungen für ein weißeres Lächeln nach nur einer...

Putzen Sie auf Ihre Art: 3 Modi und 3 Intensitäten für jeden Modus: Clean, Whitening und Gum Care

Angebot Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste (Modell... Schwerpunkt Zahnfleisch: Mit Premium Gum Care ist auch die gründlichste Reinigung sanft und...

Adaptive Reinigungstechnologie: Erhalten Sie bei jedem Zähneputzen eine personalisierte Reinigung

Angebot Philips Sonicare 3100 Series elektrische Zahnbürste mit Schalltechnologie, mit Drucksensor und... Fortschrittliche Schalltechnologie: Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre...

Entfernt 3 x mehr Plaque*: Die Sonicare elektrische Zahnbürste mit fortschrittlicher...

Angebot Philips Sonicare DiamondClean 9000 Elektrische Zahnbürste Doppelpack - 2 Schallzahnbürsten, 2... Die elektrische Philips Sonicare DiamondClean 9000 Zahnbürste sorgt in nur einem Tag* für weißere...

Reinigungsleistung: Schluss mit Plaque dank der dicht angeordneten, hochwertigen Philips Borsten,...

Angebot Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Elektrische Schallzahnbürste (Modell HX6830/53) Natürlich weißere Zähne: Entfernen Sie Verfärbungen für ein weißeres Lächeln nach nur einer...

2 Programme: „Clean“ (Reinigung), „White“ (Whitening) = perfekte Pflege

Angebot roborock S7 Pro Ultra Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation 5100Pa,3000 Mal/Min Wischen mit... 【Ausgestattet mit Allmächtiger Absaugstation】 Um ein völlig freihändiges Reinigungserlebnis...

【Vollständig aufgerüstet beim Staubsaugen und Wischen】 Roborock S7 Pro Ultra hat eine super...

Angebot Echo Dot (5. Generation, 2022) | Smarter Bluetooth Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

Deine Lieblingsinhalte und -musik – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Angebot Samsung 870 QVO SATA III 2,5 Zoll SSD (MZ-77Q1T0BW), 1 TB, 560 MB/s Lesen, 530 MB/s Schreiben,... Solid State Drive (SSD) mit hoher Speicherkapazität für Alltagsanwendungen am PC oder Laptop, gut...

Mehr Leistung, um schneller ans Ziel zu kommen: bis zu 3,6 Mal schneller als eine HDD (560 MB/s...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit MagSafe Ladecase (2022) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Soundcore by Anker Liberty 4, Earbuds mit Geräuschunterdrückung, Kabellose Earbuds mit ACAA 3.0,... PREMIUM SOUND VIA ACAA 3.0: Genieße Sound mit tiefen, druckvollen Bässen, präzisen Mitten und...

HERZFREQUENZSENSOR: Der In-Ear-Herzfrequenzsensor zeichnet deine Herzfrequenz während des Hörens...

Angebot Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB...

Angebot Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2022) Die Aktive Geräuschunterdrückung ist bis zu 2x besser als bei der vorherigen AirPods Pro...

Durch die Adaptive Transparenz kannst du problemlos dein Umfeld hören, während die Intensität von...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder Bluetooth iOS Tracker mit App Wo ist? und Gegenstandsfinder für... 【Bluetooth Item Finder】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder Bluetooth iOS Tracker mit App Wo ist? und Gegenstandsfinder für... 【Bluetooth Item Finder】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie...

WLAN Steckdose,VOCOlinc Steckdose misst Stromverbrauch und funktioniert mit Apple... 【Energieüberwachung】Vocolinc VP3 Smarte WLAN Steckdose mit Energiemonitor, kann den Verbrauch...

【Sprachsteuerung】Vocolinc Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und...

WLAN Steckdose,VOCOlinc Smarte Steckdose,misst Stromverbrauch,Alexa Steckdose funktioniert mit... 【Energieüberwachung】Vocolinc VP3 Smarte WLAN Steckdose mit Energiemonitor, kann den Verbrauch...

【Sprachsteuerung】Vocolinc Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und...

Angebot Samsung SSD 870 EVO, 2 TB, Form Factor 2.5”, Intelligent Turbo Write, Magician 6 Software, Black Solid State Drive (SSD) für eine verbesserte PC-Leistung im täglichen Einsatz, gut geeignet als...

Mehr Leistung, um schneller ans Ziel zu kommen: bis zu 3,6 Mal schneller als eine HDD (560 MB/s...

Angebot Samsung 870 QVO SATA III 2,5 Zoll SSD (MZ-77Q4T0BW), 4 TB, 560 MB/s Lesen, 530 MB/s Schreiben,... Solid State Drive (SSD) mit hoher Speicherkapazität für Alltagsanwendungen am PC oder Laptop, gut...

Mehr Leistung, um schneller ans Ziel zu kommen: bis zu 3,6 Mal schneller als eine HDD (560 MB/s...

Angebot WD Elements Desktop-Speicher 18 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos,... Die externe Festplatte WD Elements ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Computer. Ab jetzt müssen...

Speichern Sie jetzt all Ihre Bilder, Videos, Dokumente und Musikdateien an einem Ort. Die WD...

Angebot yeedi Floor 3 Station Saugroboter mit Wischfunktion Dual-Power... 1. Dual-Power Schleuderwischen mit extra Druck nach unten: 2 Mopps drehen sich und üben Kraft auf...

2. 5100Pa branchenführende Saugleistung: 5100Pa branchenführende Saugleistung saugt Tierhaare und...

Angebot eufy Saugroboter mit Absaugstation RoboVac LR30 Hybrid+, Mit Wischfunktion, 60 Tage Kapazität,... Bis zu 60 Tage* freihändige Reinigung: Die automatische Entleerungsstation verwendet 25.000Pa...

iPath Lasernavigation: Mithilfe der fortschrittlichen LiDAR-Technologie zum Scannen des Hauses kann...

Angebot GoPro HERO9 Black Nimm atemberaubende Videos mit einer Auflösung von bis zu 5K auf und halte selbst beim Zoomen alle...

Mach gestochen scharfe, professionelle Fotos mit kristallklaren 20 MP. Mit SuperFoto wählt die...

Angebot Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Graublau Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

Die Uhrzeit und mehr auf einen Blick – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das...

Angebot Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) USB-C 65W Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Angebot Soundcore by Anker Space A40, Kabellose Kopfhörer, Automatische Geräuschunterdrückung bis 98%,... PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...

BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...

iRobot Roomba i5 (i5152) Saugroboter, WLAN-fähig, intelligente Raumplanung, 2 Gummibürsten für... Dank iRobot Genius erhält dein Saugroboter neue Funktionen für ein intelligenteres Level an...

Reinigt in geraden Bahnen und bewegt sich dabei um Möbel und Hindernisse herum. Mit einem...

Angebot SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit... Die SanDisk Extreme Portable SSD ist ideal für den Alltag. Die externe Festplatte eignet sich für...

Ihre hochauflösenden Fotos und Videos sind immer bei Ihnen, egal wo Sie sich gerade befinden....

Angebot Dreame L10s Pro Saugroboter mit Wischfunktion, Rotierenden Wischpads, 3D-Hinderniserkennung,... [Fortschrittliche Technologie] Der DreameBot L10s Pro ist eine perfekte Kombination der beliebtesten...

[Totale Sauberkeit] Leistungsstarkes Saugen und Waschen und eine minimalistische Ladestation sparen...

Angebot Dreame H12 Pro Nass Trockensauger kabellos... [Reinigung von Kante zu Kante] Mit einer verbesserten Reinigungsbürste von Kante zu Kante ist der...

[Für Sie gereinigt und getrocknet] Docken Sie einfach Ihren staubsauger mit wischfunktion an und...

iRobot Roomba i7+ (i7556) Saugroboter, Autom. Absaugstation, 2 Gummibürsten, Kartierung, Reinigt... DIE INTELLIGENTERE ART ZU REINIGEN. Mit dem Roomba i7+ Saugroboter, der Ihr Zuhause kennenlernt, ist...

MACH DEINEN WEG FREI. Reinigen Sie die schmutzigsten Bereiche des Hauses und ignorieren Sie die...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.