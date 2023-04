Bereits Anfang dieses Monats hatten wir euch auf Renderings zum iPhone 15 Pro aufmerksam gemacht. Diese stammten von einem Zubehörhersteller, der sich anhand von CAD-Dateien auf die kommenden iPhone-Modelle vorbereitet. Nun liegen den Kollegen von 9to5Mac neue, detailliertere CAD-Dateien von einer vertrauensvollen Quallen, die zwei sichtbare Veränderungen zeigen.

Neue iPhone 15 Pro Renderings zeigen Actionbutton

Etwas über vier Monate trennen uns noch von der Ankündigung des iPhone 15 (Pro). Seit mehreren Wochen begleiten uns nun schon zahlreiche Gerüchte zum 2023er iPhone. Nachdem zunächst kolportiert wurde, dass Apple bei den Pro-Modellen auf einen einzelnen haptischen Button zur Lautstärkeregelung setzt, heißt es mittlerweile, dass der Hersteller – genau wie beim iPhone 14 Pro – auf zwei getrennte Tasten für die Lauter-/Leiser-Tasten setzt.

Der ein oder andere hatte dabei eventuell die Befürchtung, dass Apple auch die neue Actiontaste als Ersatz für den Stummschalten von der Agenda streicht. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Zubehörhersteller arbeiten aktuell auf Basis neuer CAD-Dateien, die zwei getrennte Tasten für die Lautstärkeregelung und einen Actionbutton zeigen. Dieser Actionbutton soll exklusiv den Pro-Modellen vorbehalten sein und könnte softwareseitig – genau wie bei der Apple Watch Ultra – individuell belegt werden.

Angepasstes Kamera-Design

Während frühe CADs und schematische Skizzen einen ziemlich großen Kamerabuckel mit deutlichen Vorsprüngen zeigten, die größer sind als der gesamte Kamerabuckel des aktuellen iPhone 14 Pro, zeigen diese neuen CADs einen etwas angenehmeren Ansatz. Während der Kamerabuckel dieses Jahr noch größer wird, sollen die einzelnen Objektive weniger stark hervorstehen. Beim iPhone 15 Pro Max soll der Kamerabuckel etwas größer als beim iPhone 15 Pro sein. Dies könnte auf die kolportierte Persikop-Kamera zurückzuführen sein.

Auf den CAD Renderings ist ebenfalls zu sehen, dass Apple in diesem Jahr auf einen USB-C Anschluss, einen dünneren Rahmen um das Display sowie abgerundete Kanten setzen wird. Die zuletzt genannten Gerüchte sind bereits mehrfach in den letzten Wochen aufgetaucht. Was können wir festhalten? Wir rechnen stark damit, dass das iPhone 15 Pro in dieser oder in einer minimal angepassten Variante auf den Markt kommen wird. Größere Unterschiede zwischen den Renderings und dem Original erwarten wir nicht.