Ted Lasso gehört zweifelsfrei zu den Serien auf Apple TV+, die marketingtechnisch mit am stärksten begleitet werden. Dazu gehört es, dass Apple TV+ regelmäßig kurze Clips auf YouTube veröffentlicht. Ab sofort steht mit „Ted Lasso – Rebecca Gives Roy the Roy Kent Treatment“ ein weiteres kurzes Video bereit.

„Ted Lasso – Rebecca Gives Roy the Roy Kent Treatment“ [Video]

Bereits vor dem Start der dritten Staffel zu „Ted Lasso“ hat Apple ordentlich die Werbetrommel zur Fortsetzung der Comedy-Serie gerührt. Exemplarisch sind hier die „Ted Lasso“-Kollektion von Nike und der Besuch der Ted Lasso Besetzung beim US-Präsidenten Joe Biden zu nennen. Natürlich haben die Verantwortlichen auch diverse begleitende Videos auf YouTube veröffentlicht.

Ab sofort steht der Clip „Ted Lasso – Rebecca Gives Roy the Roy Kent Treatment“ zur Ansicht bereit. In dieser ist zu sehen, wie sich Roy bei Rebecca „fundierte Ratschläge abholt.“ Die Szene stammt aus einer der letzten Folgen der Staffel.

Worum geht es überhaupt in der dritten Staffel?