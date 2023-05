Apples Tochterunternehmen Beats hat vor wenigen Augenblicken die „Beats Studio Buds+“ angekündigt. Damit erweitert der Hersteller sein Portfolio um ein weiteres Modell komplett drahtloser In-Ear-Kopfhörer. Bei den Beats Studio Buds+ setzt Beats auf eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung, einen verbesserten Transparenzmodus, eine verbesserte Audioqualität bei Telefonaten sowie eine längere Akkulaufzeit. Die Beats Studio Buds+ sind in den Farben Transparent, Cremeweiß und Schwarz / Gold erhältlich.

Apple kündigt Beats Studio Buds+

Rund zwei Jahre ist es her, dass die Beats Studio Buds vorgestellt und auf den Markt gekommen sind. Laut Hersteller sind die Beats Studio Buds das am schnellsten verkaufte Beats-Produkt seit seiner Einführung. Von daher war es nur eine Frage der Zeit, bis der Hersteller diese Kopfhörer auf die nächste Stufe hebt. Neben technischen Verbesserungen können die Beats Studio Buds+ auch in drei neuen Farben bestellt werden.

Verbesserte aktive Geräuschunterdrückung + Transparenzmodus

Die erste Neuerung liegt in drei neuen akustischen Lüftungskanälen. Diese verbessern die Klangpräzision und sorgen durch die sanfte Druckentlastung für einen erhöhten Tragekomfort über den ganzen Tag über. Die zweite Neuerung liegt in den mitgelieferten Silikontips. Bis dato legte Apple den Beats Studio Buds die Größen S, M und L bei. Bei den Beats Studio Buds+ wird das Ganze um die Größe XS erweitert, so dass die Kopfhörer noch besser mit kleineren Ohren harmonieren. Kurzum: Die Studio Buds+ sorgen für eine komfortable akustische Abdichtung für das beste Hörerlebnis und gleichzeitig einen sicheren Halt der Ohrhörer.

Im Vergleich zu den Beats Studio Buds (1. Generation) bieten die Beats Studio+ eine bis zu 1,6-mal stärkere aktive Geräuschunterdrückung sowie einen bis zu 2-fach besseren Transparenzmodus. Per Knopfdruck wechselt ihr in gewohnter Manier zwischen Active Noise Cancelling (ANC) und dem Transparenzmodus wechseln. Für den verbesserten Sound sorgen 3-fach größere Mikrofone, das neue Belüftungssystem und ein leistungsstärkerer Prozessor. Zudem ist jeder einzelne Kopfhörer mit einem proprietären zweischichtigen Wandler ausgestattet, der sich biegt, um klarere und extrem tiefe Bässe zu liefern.

Apple Music Abonnenten, die die Studio Buds+ nutzen, profitieren außerdem automatisch von 3D Audio für einen mehrdimensionalen Klang und Klarheit. Voraussetzung hierfür ist, dass die Tracks in Dolby Atmos gemischt wurden.

Ihr nehmt den Sound dann so wahr, als wärt ihr von 64 Lautsprechern gleichzeitig umgeben.

Wie eingangs erwähnt, bieten die neuen Beats Studio Buds+ auch Audioverbesserungen bei der Sprachtelefonie. Diese sind auf die verbesserten Mikrofone, einen intelligenten Voice-Targeting-Algorithmus und eine völlig neue akustische Architektur zurückzuführen. Die leistungsstarken Mikrofone filtern dabei Hintergrundgeräusche aktiv heraus und verbessern gleichzeitig die Klarheit eurer Stimme.

Die Beats Studio Buds+ richten sich gleichermaßen an Apple und Android Nutzer und bieten für beide Käufergruppen eine große Auswahl an nativen Funktionen:

Apple Kompatibilität

Koppeln per 1-Klick: einfache Einrichtung mit einem Tastendruck koppelt sofort mit jedem Gerät in eurem iCloud Konto

„Hey Siri“: sagt einfach „Hey Siri“ um euren Sprachassistenten zu aktivieren

„Wo ist?“: ortet eure verlorenen In-Ear Kopfhörer auf einer Karte anhand des letzten bekannten verbundenen Standorts.

Over-the-Air Updates: erhaltet Software Updates und neue Funktionen automatisch

Android Kompatibilität

Google Fast Pair: schnelle Verbindung mit einem einfachen Tippen und automatisches Koppeln mit allen Android- oder Chrome-Geräten, die in eurem Gmail-Konto registriert sind

Audio Switch: nahtloser Übergang zwischen deinen Android, Chromebook und anderen kompatiblen Geräten

Mein Gerät finden: einfach eure verlorenen In-Ear Kopfhörer mit der Google Funktion „Mein Gerät finden“ orten

Beats App: Zugang zu Produktanpassungen, Software-Updates und neuen Funktionen freischalten, um das Beste aus euren Kopfhörern herauszuholen

Akkulaufzeit

Trotz der aufgeführten Verbesserungen im Vergleich zu den Beats Studio Buds konnte der Hersteller die Akkulaufzeit deutlich steigern. Die Beats Studio Buds+ bieten sich inklusive Ladecase eine Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden (27 Stunden von dem Ladecase und 9 Stunden von den Kopfhörern). Die Schnell-Ladefunktion ermöglicht es euch, in 5 Minuten eine Akkulaufzeit von 1 Stunden zu erreichen.

Preis & Verfügbarkeit

Die neuen Beats Studio Buds+ sind ab dem 13. Juni 2023 zum Preis von 199,95 Euro über den Apple Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich.