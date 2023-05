Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 16.5 und iPadOS 16.5 veröffentlicht. Damit ist die Beta-Phase, die Ende März begann, beendet und nicht nur eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm können das Update laden, sondern Jedermann.

Appel gibt iOS 16.5 & iPadOS 16.5 frei

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, iOS 16.5 und iPadOS 16.5 von den Apple Servern herunterzuladen und zu installieren. Am Einfachsten erfolgt die direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Nachdem iOS 16.4 und iPadOS 16.4 größere Updates darstellten, geht es nun in kleineren Schritten weiter. Die Neuerungen sind in der Tat überschaubar. Während der Beta-Phase wurde bekannt, dass die Apple News App (nicht in Deutschland verfügbar) eine neuen Reiter „Sports“ erhält und Siri in der Lage sein wird, Bildschirmaufnahmen per Sprachbefehl zu starten.

Auch die Vierfach-Bild-in-Bild-Funktion für Apple TV Sport-Streams zeigte sich bereit. Zuletzt wurde noch bekannt, dass Apple mit iOS 16.5 ein Pride Celebration iOS Hintergrundbild passend zum Pride Celebration Zifferblatt für die Apple Watch (watchOS 9.5) einführen wird.

Die vollständigen Release Notes lesen sich wie folgt

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen: