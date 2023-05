In den letzten Monaten haben wir bereits des Öfteren gehört, dass sich Apple darauf vorbereitet, seine eigenen MicroLED-Displays herstellen zu können. Dabei soll die Abhängigkeit von Samsung verringert und die Kontrolle über die eigenen Komponenten gesteigert werden. Passend zu Apples ambitionierten Ziel, geht aus einem aktuellen Bericht von Nikkei Asia hervor, dass das Unternehmen in den letzten zehn Jahren eine beträchtliche Summe, mindestens 1 Milliarde US-Dollar, in die Forschung und Entwicklung von MicroLED-Displays investiert hat.

Apple übernimmt die Kontrolle

Dem Branchenmagazin Nikkei Asia zufolge bereitet sich Apple derzeit in seinem MicroLED-Projekt auf eine entscheidende Phase vor. Sobald die Produktion beginnt, wird Apple selbst den kritischen Schritt des „Massentransfers“ des Herstellungsprozesses durchführen.

Apple plant, die winzigen MicroLED-Chips direkt auf Wafern zu fertigen, und wird mit ams-Osram für die MicroLED-Komponenten, LG Display für die Substrate und TSMC für 12-Zoll-Wafer zusammenarbeiten. Dieser Prozess soll Berichten zufolge in den Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen von Apple im Longtan-Distrikt in der nordtaiwanesischen Stadt Taoyuan durchgeführt werden. Apple verfügt zudem über Forschungs- und Entwicklungsteams in den USA, Taiwan und Japan, die an den Displays arbeiten.

Die Massenproduktion von MicroLED-Displays ist jedoch eine schwierige Aufgabe, und die Herstellungskosten sind im Vergleich zu anderen Displaytechnologien derzeit höher. Aus diesem Grund plant Apple, MicroLED-Displays zunächst in der Apple Watch Ultra einzuführen, bevor sie in iPhones eingesetzt werden. Es wird nicht erwartet, dass die Apple Watch Ultra bis 2025 mit MicroLED ausgestattet sein wird, was bedeutet, dass es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern wird, bis die Technologie in iPhones eingeführt wird.

Die Einführung der MicroLED-Technologie in iPhones und anderen Geräten verspricht mehrere Vorteile. Diese Displays bieten eine höhere Helligkeit, einen geringeren Stromverbrauch, ein besseres Kontrastverhältnis und andere Vorteile im Vergleich zu den derzeit in iPhones verwendeten OLED-Displays. Das iPhone ist das Flaggschiff von Apple und hat eine große Bedeutung für die Einnahmen des Unternehmens. Daher ist es Apples ultimativer Plan, die MicroLED-Technologie in das iPhone zu bringen, was die erheblichen Investitionen der letzten Jahre rechtfertigt.