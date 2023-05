Seit dem Start von „Silo“ Anfang dieses Monats auf Apple TV+ zeigt sich immer mehr, wie beliebt die postapokalyptische Serie ist. Nach wie vor ist diese die beliebteste Serie in den USA. Platz 2 kann übrigens auch eine Apple Original-Serie für sich verbuchen.

Silo weiterhin die beliebteste Serie in den USA

Bereits in der vergangenen Woche war „Silo“ die beliebteste Serie in den USA. Betrachtete man allerdings Serien und Filme zusammen, so musste sich „Silo“ nur dem Film „Air“ (Prime Video) geschlagen geben. In dieser Woche konnte Silo nicht nur die Serien-Charts für sich gewinnen, auch die Gesamtwertung (Serien und Filme) konnte die Apple Original laut Reelgood für sich verbuchen.

„Silo“ erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein Geheimnis stößt, das viel tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können, und sie zu der Erkenntnis führt, dass wenn die Lügen dich nicht töten, es die Wahrheit tun wird.

Ähnlich erfolgreich läuft es für die Comedy-Serie „Ted Lasso“. Nachdem diese in der vergangenen Woche Platz 5 bei den Serien Charts für sich verbuchen könnte, landete die Apple Original-Serie diese Woche auf Platz 2. Dies könnte daran liegen, dass wir uns bei „Ted Lasso“ unmittelbar vor dem Serienfinale befinden. Am kommenden Mittwoch startet Folge 312 (Bis dann, macht´s gut!“. Der AFC Richmond spielt sein letztes Spiel der Saison.