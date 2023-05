Habt ihr die Staffel 2 zu Prehistoric Planet bislang verpasst? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Mittlerweile stehen alle fünf Episoden der Fortsetzung zur Ansicht bereit. Parallel dazu hat Apple einen neuen Clip namens „Prehistoric Planet 2 – Why Did Triceratops Have A Frill?“ auf YouTube veröffentlicht. Zudem wartet der Clip „Prehistoric Planet 2 – How Did Dinosaurs Get So Big?“ auf euch.

Apple TV+ veröffentlicht „Prehistoric Planet 2 – Why Did Triceratops Have A Frill?“

In der vergangenen Woche veranstaltete Apple TV+ ein einwöchiges Event rund um „Prehistoric Planet – Staffel 2“. Mittlerweile stehen alle Episoden bereit, so dass ihr die Natur-Doku in einem Rutsch angucken könnt.

Die zweite Staffel präsentiert viele neue Dinosaurier und zeigt noch nie zuvor gesehene Arten, darunter das indische Sauropoden Isisaurus, den nordamerikanischen Troodontiden Pectinodon sowie die riesigen Flugsaurier Quetzalcoatlus und Hatzegopteryx. In dieser Staffel nimmt die Serie den Zuschauer auch mit in die Lebensräume der Dinosaurier und zeigt die Gefahren, die Abenteuer und sogar die Kameradschaft zwischen den Arten.

Prehistoric Planet 2 – How Did Dinosaurs Get So Big?

Nachdem Apple TV+ zunächst die Folgen „Inseln“, „Ödland“, Sumpfland“ und „Ozeane“ veröffentlicht, ging die zweite Staffel mi der Episode 205 „Nordamerika“ zu Ende. Falls ihr auf Natur-Dokus und Dinosaurier steht, so ist „Prehistoric Planet“ definitiv ein Pflichtprogramm.