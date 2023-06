Zum Start in den neuen Monat hat Amazon die sogenannte Juni-Angebote ausgerufen. Dies stellt eine gute Möglichkeit dar, die Amazon eigene Hardware zum reduzierten Preis zu kaufen. Nahezu das gesamte Sortiment wurde im Preis gesenkt. Ein Highlight sind sicherlich die 50 Prozent Rabatt auf Fire TV Stick 4K, aber auch Echo Dot (5. Generation) zum Preis von nur 39,99 Euro kann sich wirklich sehen lassen.

Amazon Juni-Angebote: Rabatt auf Echo Dot, Fire TV Sticks, Kindle, eero und mehr

Von Zeit zu Zeit setzt Amazon den Rotstift an und reduziert die eigene Hardware. Grundsätzlich – falls nicht irgendwelche wichtigen Gründe dagegen sprechen – empfehlen wir euch, auf die nächste Amazon-Aktion zu warten, um Echo Dot, Fire TV Sticks, Kindle und Co. zum reduzierten Preis zu kaufen. Genau eine solche Aktion ist mit den Juni-Angeboten am heutigen Tag gestartet und ihr könnt wieder bares Geld sparen.

Die vollständige Auswahl der Angebote findet ihr hier, wir haben euch die Highlights zusammengestellt:

Angebot Echo Dot (5. Generation, 2022) | Smarter Bluetooth Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

Deine Lieblingsinhalte und -musik – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Angebot Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Ein cineastisches Erlebnis – Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby...

Heimkinoklang mit Dolby Atmos – Für ausgewählte Titel sorgt die Unterstützung von immersivem...

Angebot Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Graublau Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

Die Uhrzeit und mehr auf einen Blick – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das...

Angebot Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Mit 6,8 Zoll (17,3 cm) großem Display, kabelloser... Die Signature Edition bietet mehr – Alle Merkmale des neuen Kindle Paperwhite plus kabellose...

Eigens für das Lesen entwickelt – Mit frontbündigem Design und einem 300 ppi-Display ohne...

Angebot Amazon eero WLAN-Mesh-System – 3er-Set Abdeckung im ganzen Zuhause– Ein Set mit 3 eero ist ein WLAN-System für das gesamte Zuhause, das...

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten,...

Angebot Dualband-Mesh-Wi-Fi-6-Router Amazon eero 6+ mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee und... Ein Gigabit-Router, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne...

Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den...

Angebot Blink Video Doorbell | Zwei-Wege-Audio, HD-Video, App-Benachrichtigungen bei Klingeln und... Gehen Sie von überall aus an die Tür – ganz einfach über Ihr Smartphone, mit 1080p-HD-Video bei...

Profitieren Sie von der langen Batterielaufzeit, benutzerdefinierten Benachrichtigungen,...

Angebot Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera, 3 Kamera + Blink Mini, smarte... Dieses Bundle enthält 3 Blink Outdoor Kameras, 1 Sync Module und 1 Blink Mini – smarte...

Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Angebot Fire HD 8 Kids-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, für Kinder von 3 bis 7 Jahren, 2 Jahre Sorglos-Garantie,... Im Lieferumfang enthalten sind ein voll ausgestattetes Tablet für Kinder von 3 bis 7 Jahren, 1 Jahr...

Mit 8-Zoll-HD-Display, 2 GB RAM und 32 oder 64 GB Speicher, der um bis zu 1 TB erweitert werden...