„No Man´s Sky“ ab sofort für Mac erhältlich

Ab sofort steht das Action-Adventure-Spiel „No Man´s Sky“ für den Mac zur Verfügung. Gleichzeitig teasert Sean Murray – Gründer des Entwicklerstudios „Hello Games“ und verantwortlich für „No Man´s Sky“ – an, dass schon sehr bald mit einer weiteren Überraschung zu rechnen ist.

Vergangene Woche hatte Sean Murray mit zwei Apfel-Emojis Spekulationen ausgelöst, dass sein Entwicklerstudio in Kürze Neuheiten vorstellen wird. Im Rahmen der WWDC 2022 kündigte Apple an, dass „No Man´s Sky“ Ende 2022 für iPad und Mac erhältlich sein wird. Allerdings verstrich die Deadline. Ab sofort steht „No Man´s Sky“ über Steam für den Mac zur Verfügung. Für diese Ankündigung stand augenscheinlich eins der Apple-Emojis.

Steht das zweite Apfel-Emoji für die iPad-Version des Spiels? Oder deutet der Entwickler das Spiel für das Apple Headset an. Da Apple und Hello Games bereits seit mehreren Jahren kooperieren, unterm anderen bieten die Entwickler ihr Spiel „The Last Campfire“ auf Apple Arcade an, könnte das Unternehmen aus Cupertino den Entwicklern vorab einen Einblick in das Apple Headset gegeben haben, damit diese „No Man´s Sky“ für das Headset anpassen. No Man’s Sky ist bereits auf mehreren VR-Plattformen verfügbar, darunter auf PC und PlayStation VR. Von daher liegt die Vermutung nahe, dass die Entwickler ihr Spiel auch auf das Apple Headset bringen.

We’ve got a little something just about to drop, and then another surprise in the VERY near future.

The roadmap for the coming year is busy, lots to look forward to 🙏

— Sean Murray (@NoMansSky) June 1, 2023