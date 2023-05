Der Gründer von Hello Games – Entwickler hinter dem beliebten Action-Adventure Spields „No Man´s Sky“ – hat kürzlich zwei Apfel-Emojis getwittert und damit Spekulationen ausgelöst, dass nicht nur das Studio zur WWDC in der kommenden Woche Neuheiten vorstellt, sondern auch dass Apple große Neuerungen in petto hat.

„No Man´s Sky“-Entwickler teasert Apple-Ankündigung zur WWDC an

Hello Games Gründer Sean Murray hat bereits in der Vergangenheit bevorstehende Ankündigungen mit „kryptischen“ Emojis angekündigt. Im Rahmen der WWDC 2022 kündigte Apple beispielsweise an, dass No Man´s Sky Ende 2022 für iPad und Mac erhältlich sein wird. Allerdings verstrich die Deadline und das Spiel steht nach wie vor nicht für die Apple Geräte zur Verfügung. Die jüngsten Tweets könnte nun ein Indiz dafür sein, dass No Man´s Sky kurz vor der Freigabe für iPad und Mac steht.

Angesichts der Tatsache, dass die WWDC 2023 unmittelbar bevorsteht und Apple vermutlich ein AR-/VR-Headset ankündigen wird, gibt es Spekulationen darüber, dass Hello Games an einem Spiel für das Apple Headset arbeitet. No Man’s Sky ist bereits auf mehreren VR-Plattformen verfügbar, darunter auf PC und PlayStation VR. Von daher liegt die Vermutung nahe, dass die Entwickler ihr Spiel auch auf das Apple Headset bringen.

Hello Games und Apple arbeiten bereits seit mehreren Jahres zusammen. Unter anderen bieten die Entwickler ihr Spiel „The Last Campfire“ auf Apple Arcade an. So könnte Hello Games im Vorfeld der Apple Headset Ankündigung eingeweiht sein und im Rahmen der WWDC ein erstes Spiel für das Headset demonstrieren.

Beim Apple Headset dürfte der Fokus auf verschiedenen Schwerpunkten liegen. Neben dem Thema Gaming dürften auch Medien und Kommunikation von Apple in den Mittelpunkt gerückt werden. Sollte das Mixed-Reality-Headset tatsächlich kommende Woche Montag ankündigt werden, wird Apple in jedem Fall mehrere Anwendungsszenarien und Apps der Weltöffentlichkeit vorführen.