Inmitten einer schwierigen Arbeitssituation hat Apples Auftragsfertiger Foxconn erneut die Prämien für die Arbeiter in seinem iPhone-Werk in Zhengzhou erhöht. Dies ist bereits die dritte Erhöhung der Prämien innerhalb eines Monats, da das Unternehmen im Vorfeld der Massenproduktion des iPhone 15 für eine ausreichende Mitarbeiteranzahl und einen reibungslosen Betrieb sorgen will.

Foxconn erhöht Boni

Das Werk in Zhengzhou, das die weltweit größte iPhone-Produktionsstätte betreibt, beschäftigt über 200.000 Mitarbeiter und ist für die Montage von rund 80 Prozent der weltweiten iPhone-Produktion verantwortlich. Die Leistung des Werks in den kommenden Sommermonaten ist für Apple von entscheidender Bedeutung, um die erwartete Nachfrage nach der kommenden iPhone 15 Serie zu befriedigen.

Die Entscheidung, weitere Anreize für die Arbeiter zu schaffen, folgt auf die Unruhen des letzten Jahres, die durch einen COVID-Ausbruch in der Anlage verursacht wurden. Anschuldigungen wegen unzureichender Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten führten dazu, dass eine beträchtliche Anzahl von Arbeitern das Werk verließ und in ihre Heimatstädte zog. Spätere Prämienangebote und Entschädigungsversuche hatten nur begrenzt Erfolg, da sich mehr als 20.000 Beschäftigte trotz dieser Bemühungen für die Abreise entschieden.

Die Prämien haben das Verhalten der Arbeiter in der Vergangenheit vielleicht nicht wesentlich beeinflusst, aber Foxconn setzt darauf, dass die jüngste Erhöhung dies ändern wird. Wie die South China Morning Post berichtet, erhalten neue Mitarbeiter ab Montag zusätzlich zu ihrem regulären Lohn eine Prämie von bis zu 3.000 Yuan (396 Euro) für mindestens 90 Arbeitstage. Obwohl diese Beträge nach westlichen Maßstäben gering erscheinen mögen, stellen sie für die Arbeitnehmer einen erheblichen Verdienstsprung dar. Die angebotene Prämie entspricht etwa einem Monat zusätzlichen Grundgehalts. Bestehende Mitarbeiter können außerdem eine Empfehlungsprämie von 500 Yuan (66 Euro) für jeden neuen Mitarbeiter erhalten, den sie anwerben.

Zusätzlich zu diesen Anreizen hat der Vorstandsvorsitzende von Foxconn versucht, die Bedenken der Arbeitnehmer zu zerstreuen. Nach Spekulationen über eine größere Expansion in Indien bestätigte das Unternehmen sein Bekenntnis zu seinem zweitgrößten Standort in Chengdu. Allerdings wollte er nicht versichern, dass keine Arbeitsplätze in der Stadt abgebaut werden.