Apple arbeitet daran, die Produktion außerhalb von China auszuweiten. So hat das Unternehmen zuletzt seinen Vertragspartnern mitgeteilt, dass die Produktion weiter in andere Länder verlagert werden soll. Nun berichtet South China Morning Posts, dass Apples größter Zulieferer Foxconn 500 Millionen Dollar in Indien investiert, um seine Produktionskapazitäten in dem Land zu stärken.

Foxconn verstärkt Produktion in Indien

Der Bericht beruft sich auf Dokumente, die bei der taiwanesischen Börse eingereicht wurden und aus denen hervorgeht, dass Foxconn 500 Millionen Dollar in seine indische Tochtergesellschaft investiert hat. Ziel ist es, die Produktionskapazität in Indien zu erhöhen. Foxconn ist bereits in dem Land präsent und produziert dort ausgewählte iPhone-Modelle wie das iPhone 14. Zudem sollen Gerüchten zufolge bald weitere Apple-Produkte in dem Land hergestellt werden, darunter auch das iPad.

Bereits letzte Woche berichtete das Wall Street Journal, dass Apple verstärkt Pläne verfolgt, seine Lieferkette aus China in andere Länder wie Indien und Vietnam zu verlagern. Apple warnte letzten Monat, dass die Lieferung von iPhone 14 Pro Modellen aufgrund der anhaltenden Störungen in den iPhone-Produktionsanlagen von Foxconn in China stark eingeschränkt sein würde.

Vor den Weihnachtsfeiertagen ist das Angebot an Apples hochwertigsten iPhone-Modellen nach wie vor stark eingeschränkt. Der Online-Store des Unternehmens rechnet mit einer mindestens dreiwöchigen Wartezeit für Kunden, die nach den Pro-Modellen suchen. Apple-CEO Tim Cook sagte während der letzten Telefonkonferenz, dass das Unternehmen „intensiv daran arbeitet“, um die Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zu befriedigen.