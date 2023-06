Mit watchOS 9 hat Apple für die Apple Watch Ultra eine Funktionen namens „optimiertes Ladelimit“ eingeführt. Der Hersteller nutzt maschinelles Lernen auf dem Gerät, um eure tägliche Nutzung zu analysieren und dynamisch ein maximales Ladelimit für eure Smartwatch festzulegen. Diese Funktion wird mit watchOS 10 auf weitere Apple Watch Modelle erweitert.

watchOS 10 erweitert optimiertes Ladelimit auf weitere Apple Watch Modelle

Vergangenen Montag im Rahmen der WWDC 2023 Keynote angekündigte, haben registrierte Entwickler die Möglichkeit, sich die watchOS 10 Beta 1 herunterzuladen und zu installieren.

Die größten Neuerungen zu watchOS 10 hat Apple im Rahmen des Special Events vorgestellt, darüberhinaus wird das Apple Watch Update viele weitere Verbesserungen mit sich bringen. Wie sich nun zeigt, wird Apple die Funktion „optimiertes Ladelimit“ auf weitere Apple Watch Modelle, darunter die Apple Watch 8, Apple Watch 7, Apple Watch 6 und Apple Watch SE, erweitern. Aber auch die neue Apple Watch Generation, die im Herbst dieses Jahres präsentiert wird, wird sicherlich diese Funktion erhalten.

I woke up this morning to find my Apple Watch S7 on 78% Turns out watchOS 10 enabled optimized charging on it. Just a quick PSA. — Aaron (@aaronp613) June 6, 2023

„Optimiertes Ladelimit“ ist eine Erweiterung der Funktion „Optimiertes Laden des Akkus“, die mit dem vollständigen Laden eures Akkus wartet, bis Ihr Gerät erwartet, dass ihr eure Apple Watch benötigt. Dies soll den Akku schonen und vor einer Überladung schützen. Das optimierte Ladelimit beschreibt Apple wie folgt

Die Apple Watch kann anhand deiner täglichen Nutzung lernen und bestimmen, wann die Batterie bis zu einem optimierten Ladelimit und wann sie vollständig geladen werden soll. Dieses Limit passt sich an deine tägliche Nutzung an und schont die Lebensdauer deiner Batterie über einen längeren Zeitraum.

Von daher kann es vorkommen, dass eure Apple Watch an manchen Tagen vollständig zu 100 Prozent aufgeladen wird, während sie an anderen Tagen möglicherweise nur zu 80 Prozent oder 90 Prozent aufgeladen wird. Die Funktion ist optional, aber standardmäßig aktiviert und wird nur an Orten aktiviert, an denen Sie viel Zeit verbringen, beispielsweise zu Hause oder am Arbeitsplatz. Dabei wird berücksichtigt, dass weniger häufig besuchte Orte mit größerer Wahrscheinlichkeit unvorhersehbare Auswirkungen auf die Nutzung Ihrer Uhr und Ihr Ladeverhalten haben.

Das optimierte Ladelimit könnt ihr direkt an der Apple Watch über Einstellungen -> Batterie -> Batteriezustand aktiviert und deaktiviert werden.