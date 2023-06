Apple hat im Zuge der WWDC eine beeindruckende Palette von Verbesserungen für seiner Software vorgestellt. Diese Updates, die im Herbst ausgerollt werden sollen, erstrecken sich über zahlreiche Dienste von Apple. Dazu gehören „Gemeinsame Wiedergabelisten“ in Apple Music, das Offline-Browsen von Karten in Apple Maps und frische Features in Apple Podcasts. Alle diese Verbesserungen zielen darauf ab, das bereits beliebte Apple-Ökosystem zu stärken und das tägliche Leben der Nutzer weiter zu bereichern.

Neue Funktionen für Apple Music, SharePlay und Podcasts

Laut Eddy Cue, dem Senior Vice President of Services bei Apple, besteht das Ziel nicht nur darin, die Dienste des Unternehmens für die Nutzer leistungsfähiger zu gestalten, sondern auch spaßiger zu machen. Cue äußerte sich zufrieden über die kommenden Funktionen und deutete an, dass sie ein völlig neues Erlebnis bieten werden.

Fans von Apple Music können sich beispielsweise bald auf „Gemeinsame Wiedergabelisten“ freuen. Damit können Nutzer gemeinsam mit Freunden und Familie Playlists erstellen und Tracks teilen sowie bearbeiten. Zusätzlich wird „Apple Music Sing“ mit der „Continuity Camera“ ein immersives Erlebnis bieten. So können Nutzer sich selbst auf dem Bildschirm sehen und neue Kamerafilter anwenden, während sie die Texte ihrer Lieblingssongs mitsingen.

Wer mehr über die Künstler hinter der Musik erfahren möchte, erhält mit der Apple Musik Funktion „Song Credits“ den vollen Überblick. Darüber hinaus wird Apple Music „SharePlay“ in Autofahrten einführen, sodass alle Passagiere entscheiden können, was gespielt wird.

Für Podcast-Enthusiasten werden Apple Music Radiosendungen bald auf Apple Podcasts streambar sein. Hörer können einzelnen Sendungen folgen und Benachrichtigungen über neue Folgen erhalten. Apple Podcasts erhält zudem ein aktualisiertes „Jetzt hören“-Design für eine bessere Übersicht.

Verbesserungen bei Apple Maps und Fitness+

Apple Maps erhält bedeutende Upgrades. Nutzer werden in der Lage sein, Bereiche für die Offline-Ansicht und -Navigation herunterzuladen. Darüber hinaus wird die Echtzeitverfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingeführt, basierend auf Steckertyp und Ladesystem. Für Outdoor-Liebhaber wird Apple Maps Tausende von Wanderwegen in Parks in den USA anzeigen, mit detaillierten Informationen zur Weglänge und Schwierigkeit.

Apple Fitness+ führt „Individuelle Pläne“ ein, die es Nutzern ermöglichen, Workouts oder Meditationen zu planen. Die neue Stapel-Funktion ermöglicht es Nutzern, mehrere Workouts für ununterbrochene Sessions zu planen. Darüber hinaus lässt „Audio Fokus“ die Nutzer die Lautstärke der Musik und der Trainerstimmen während der Workouts anpassen.

Erweiterung für News und die Bücher-App

Apple News+ wird tägliche Puzzles in Zusammenarbeit mit der „Puzzle Society“ anbieten. Abonnenten können außerdem professionell vorgelesene Audio-Geschichten aus führenden Magazinen und Zeitungen in Apple Podcasts genießen.

Apples Bücher-App wird Serienseiten für ein verbessertes Leseerlebnis anbieten. Nutzer können zwischen E-Book- und Hörbuchversionen wechseln und Empfehlungen für verwandte Serien erhalten.

Updates für Wallet und „Wo ist?“

Apple Cash wird mit dem nächsten großen Update wiederkehrende Zahlungen unterstützen, um Zulagen oder gemeinsame Ausgaben zu erleichtern. Ab diesem Herbst werden Unternehmen auch in der Lage sein, Ausweise aus Apple Wallet zu verarbeiten – zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich. Dies wird die Möglichkeit verbessern, das Alter eines Kunden persönlich zu überprüfen, z. B. beim Kauf von Alkohol, oder die Identität eines Kunden an der Kasse bei Autovermietungen zu verifizieren und vieles mehr.

Schließlich werden neue Funktionen von „Wo ist?“ das Teilen und Anfordern von Standorten direkt in der Nachrichten-App ermöglichen. Darüber hinaus wird das Teilen von Gegenständen für AirTag und „Wo ist?“-Netzwerk-Zubehör es Gerätebesitzern ermöglichen, andere zu einer Sharing-Gruppe einzuladen. Die Gruppenmitglieder können dann den Standort des Gegenstands sehen.