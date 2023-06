Die Zukunft von Lionel Messi ist geklärt. Nachdem der Weltmeister vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, dass er Paris Saint-Germain verlassen wird, wurde nun offiziell bestätigt, dass Messi in die USA zu Inter Miami wechselt. Apple dürfte dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Es heißt, dass die MLS und Apple dem Superstar einen Anteil an den Streaming-Einnahmen bieten.

Lionel Messi wechselt zu Inter Miami – Apple als zentrales Puzzlesstück

Zuletzt wurde kolportiert, dass Lionel Messi zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien wechseln wird. Doch wie es scheint, hat Messi auf mehrere Hundert-Millionen Euro Jahresgehalt verzichtet und wechselt stattdessen in den USA zu Inter Miami um Miteigentümer David Beckham. Grundsätzlich hätte sich Messi auch vorstellen können, nach Barcelona zurückzukehren. Von diesem Plan nahm er jedoch Abstand, da er nachdem, was er dort bei seinem Abgang durchgemacht hatte, das Ganze nicht noch einmal erleben und in eine ähnliche Situation kommen wollte.

Was hat Apple mit dem Wechsel zu tun? Im Sommer letzten Jahres gab Apple bekannt, dass das Unternehmen zehn Jahre lang Spiele der Major League Soccer exklusiv übertragen wird. Seit Frühjahr dieses Jahres steht der MLS Season Pass zur Buchung über die Apple TV-App zur Verfügung. Aufgrund der fortgeschrittenen Saison hatte Apple zuletzt den MSL Season Pass reduziert.

Es heißt, dass Messi an den Streaming-Einnahmen mitverdient. Der Wechsel von Messi zu Inter Miami dürfte die Liga beleben und dafür sorgen, dass sich mehr Anwender für den MLS Season Pass entscheiden. An diesen Umsätzen wird Messi dann prozentual mitverdienen.

Apple TV+ mit neuer „Lionel Messi“-Doku

Erst kürzlich hat Apple TV+ eine vierteilige Lionel Messi Dokumentation angekündigt. Zufall? Die Doku, die unter anderem in Paris, Katar und Argentinien gedreht wurde, begleitete Messi unter anderem beim FIFA World Cup Qatar 2022.