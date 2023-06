Amazon bietet seinen Prime-Kunden verschiedene Vorteile an. Unter anderem gehört „Prime Video“ zum Amazon Prime-Angebot. Dieser Service bietet euch Zugriff auf zahlreiche Filme, Serien und ausgewählte Spiele der UEFA Champions League. Anders als bei uns in Deutschland kann Printe-Video in den USA auch unabhängig vom Prime-Abo gebucht werden. Darüber bietet Amazon mit „Freevee“ einen kostenlosen und werbegestützten Video-Streaming-Dienst an. Nun heißt es, dass Amazon darüber nachdenkt, mehr Werbung in Prime Video zu platzieren.

Prime Video: Amazon plant angeblich Werbeanzeigen

Das Wall Street Journal berichtet – und beruft sich dabei auf mit der Situation vertraute Personen – dass Amazon einen werbegestützten Tarif seines Prime Video Streaming-Dienstes plant, um sein Werbegeschäft weiter auszubauen und mehr Einnahmen aus seiner Unterhaltungssparte zu generieren.

Die Überlegungen sollen sich noch im Anfangsstadium befinden und im Zuge von Kostensenkungsmaßnahmen in allen Geschäftsbereichen stattgefunden haben. Amazon konnte im ersten Quartal 2023 rund 9,5 Milliarden Dollar mit Werbung umsetzen. Dies entspricht einem Wachstum von 21 Prozent im Jahresvergleich.

Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass Werbetreibende augenscheinlich stark daran sind, dass Amazon eine Werbe-Tarif für den Prime Video-Dienst anbietet. Ähnliche werbeunterstützte Tarife bieten bereits Netflix und Disney+ an. Insbesondere wünschen sich Werbetreibende mehr Zugang zu Premium-Filmen und -Programmen, die bisher weitgehend werbefrei geblieben und für gewöhnlich mehr Aufmerksamkeit erregen.

Unabhängig davon führt Amazon Gespräche mit Warner Bros. Discovery und Paramount Global, um werbegestützt Angebote ihrer Streaming-Dienste über die sogenannten Prime Video Channels anzubieten.