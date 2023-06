Apple TV+ hat heute bekannt gegeben, dass die 2. Staffel zu „Silo“, dem gefeierten, weltbildenden Drama, das auf Hugh Howeys New-York-Times-Bestsellertrilogie dystopischer Romane basiert, in Auftrag gegeben wurde.

Apple TV+ gibt 2. Staffel zu „Silo“ in Auftrag

Ganz ehrlich? Wir können uns aktuell noch keine wirkliche Meinung zu „Silo“ bilden. Dies liegt schlicht und einfach daran, dass wir bislang keine Möglichkeit gefunden haben, mit der Drama-Serie zu starten. Allerdings scheint die Apple Original-Serie sehr erfolgreich zu laufen. So könnten wir beispielsweise Ende Mai vermelden, dass „Silo“ die beliebteste Serie in den USA ist. Hierzulande landete die Serie laut JustWatch in der vergangenen Woche auf Platz der der beliebtesten Serien.

Laut Apple verzeichnet die Serie von Woche zu Woche wachsende Zuschauerzahlen und hat nicht nur schnell den Status „Certified Fresh“ bei Rotten Tomatoes erreicht, sondern auch Anerkennung für ihre „reichhaltigen und fesselnden“ weltbildenden Elemente sowie die „unglaubliche“ Leistung von Rebecca Ferguson erhalten , die der Hauptrolle „eine unaufdringliche Ernsthaftigkeit verleiht“.

„Silo“ erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein Geheimnis stößt, das viel tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können, und sie zu der Erkenntnis führt, dass wenn die Lügen dich nicht töten, es die Wahrheit tun wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie, wann und in welcher Form das Ganze seine Fortsetzung nehmen wird, ist aktuell noch unbekannt. Falls es euch wie uns geht, und ihr noch keine Chance hatten in die Serie hinein zu schnuppern, so werft einen Blick auf den offiziellen Trailern. Diesen haben wir euch hier im Artikel eingebunden.