Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Düsseldorfer Mobilfunkanbieter zum 20. Juni seine Prepaid-Tarife aufwertet. Ihr erhaltet mehr Datenvolumen zum selben Preis. Erfreulicherweise profitieren nicht nur Neukunden, sondern auch Bestandskunden. Hier erfolgt die Erhöhung automatisch.

Vodafone wertet CallYa-Tarife auf: mehr Leistung zum gleichen Preis

Pünktlich zum Start der Sommer- und Ferienzeit wertet Vodafone seine Prepaid-Tarife auf. Stichtag ist der 20. Juni.

Mobilfunk-Kunden, die nur wenig Daten benötigen, sind im Tarif CallYa „Allnet Flat S“ (monatlich 9,99 Euro) gut aufgehoben. In diesem Tarif steht ab sofort alle vier Wochen ein Datenvolumen von vier anstelle von drei Gigabyte fürs mobile Surfen zur Verfügung. Im CallYa Tarif „Allnet Flat M“ (14,99 Euro mtl.) steigt das monatliche Datenvolumen um zwei Gigabyte auf acht Gigabyte und für Vielsurfer im Tarif „Allnet Flat L“ (monatlich 19,99 Euro) um sieben Gigabyte auf nunmehr 16GB.

Der online buchbare Tarif „CallYa Digital“ erhält ebenfalls mehr Datenvolumen. In diesem Tarif stehen euch 20GB Datenvolumen zur Verfügung. Die monatlichen Kosten belaufen sich weiterhin auf 20 Euro monatlich. Alle Tarife sind auch in Verbindung mit einer eSIM erhältlich und bieten einen Zugang ins 5G Netz von Vodafone.

Ist das im jeweiligen CallYa Tarif inkludierte Datenvolumen verbraucht, reduziert sich wie gehabt die Geschwindigkeit. Allerdings nunmehr auf ein Tempo von 64 kbit/s – bislang lag die Geschwindigkeit bei 32 kbit/s.

Die Einsteiger-Tarife CallYa Start mit einem Gigabyte (4,99 Euro) und CallYa Classic (Pay as you Go) bleiben unverändert bestehen. Ebenso der Tarif ‚CallYa Black‘ für Extrem-Surfer mit unlimitiertem Datenvolumen für 79,99 Euro.

-> Hier geht es zu den Vodafone CallYa Tarifen