Bereits im Juni letzten Jahres gab Apple bekannt, dass die Basketball-Serie „Swagger“ eine zweite Staffel erhalten wird. Lange müssen wir nicht mehr warten, bis wir wieder in die Welt des Basketballs abtauchen können. Am 23. Juni geht die emotionale Sport-Serie auf Apple TV+ in die zweite Runde. Vorher stimmt uns Apple mit einem First Look Trailer auf die neue Staffel ein.

Staffel 2 von „Swagger“ auf Apple TV+

Inspiriert von den Erfahrungen des NBA-Superstars Kevin Durant im Jugendbasketball, erforscht „Swagger“ die Welt der Elite-Jugendbasketballclubs, der Spieler, ihrer Familien und Trainer. Abseits des Platzes zeigt die Serie, wie es sein kann, in den USA aufzuwachsen. Dabei wandert die aufrichtige Geschichte auf einem schmalen Grat zwischen Träumen und Ehrgeiz, Opportunismus und Korruption. Die fesselnde Serie stammt von Schöpfer, Showrunner und Regisseur Reggie Rock Bythewood, der neben Durant, Brian Grazer und Rich Kleiman auch als ausführender Produzent fungiert.

Vor kurzem hat Apple den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht – im First Look Trailer erhalten wir jetzt einen weiterführenden Einblick in das Geschehen der zweiten Staffel und einige Kommentare der Macher sowie Schauspieler der Serie:

Die neue Staffel führt die Geschichte der ersten Staffel konsequent weiter. In den neuen Episoden taucht „Swagger“ tief ein in die komplizierte Welt des Ehrgeizes, der Herausforderungen und der Konsequenzen, die sich aus dem eigenen Handeln ergeben. Während sich die „Swagger“-Spieler durch die tückische Welt der Highschool-Basketball-Stars bewegen, sehen sie sich einer schweren Last von Anschuldigungen gegenüber, die ihre Träume zerstören könnten.

Die Zukunft aller hängt an einem seidenen Faden, und die jungen Spieler müssen die Kraft finden, sich durch das Chaos zu kämpfen und den strahlenden Weg, den sie einst eingeschlagen haben, wiederzufinden. Loyalität wird auf die Probe gestellt. Die neue Staffel zeigt, wie viel die Jungs bereit sind zu opfern, um die Menschen zu schützen, die sie lieben.

Eine Erfolgsgeschichte

Nach dem Start auf Apple TV+ im Oktober 2021 fand „Swagger“ mit seinen kraftvollen Ensemble-Auftritten und einer emotionalen Geschichte viele Fans bei den Zuschauern und Kritikern. So wurde die Serie unter anderem im Juni letzten Jahres von der African American Film Critics Association (AAFCA) ausgezeichnet.

In der zweiten Staffel kehren die Stars O’Shea Jackson Jr., Isaiah Hill, Shinelle Azoroh, die für den Academy Award nominierte Quvenzhané Wallis, Caleel Harris, Tristan Mack Wilds, Tessa Ferrer, James Bingham, Solomon Irama, Ozie Nzeribe, Jason Rivera, Christina Jackson und Sean Baker zurück, während Orlando Jones und Shannon Brown neu hinzukommen.

Die gesamte erste Staffel der Serie steht auf Apple TV+ bereit. Die zweite Staffel wird mit der ersten Folge am Freitag, dem 23. Juni 2023, debütieren. Anschließend folgen immer freitags bis zum 11. August neue Episoden.