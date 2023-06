Traditionell blicken wir immer freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Am heutigen Tag gibt es mit „Swagger – Staffel 2“ und „Carpool Karaoke: The Series – Staffel 5“ gleich zwei Premieren.

„Swagger – Staffel 2“ auf Apple TV+ gestartet

Am heutigen 23. Juni 2023 startet die Basketball-Serie „Swagger“ in die zweite Staffel. Inspiriert von den Erfahrungen des NBA-Superstars Kevin Durant im Jugendbasketball, erforscht „Swagger“ die Welt der Elite-Jugendbasketballclubs, der Spieler, ihrer Familien und Trainer. Abseits des Platzes zeigt die Serie, wie es sein kann, in den USA aufzuwachsen. Dabei wandert die aufrichtige Geschichte auf einem schmalen Grat zwischen Träumen und Ehrgeiz, Opportunismus und Korruption.

Die erste Staffel (steht übrigens komplett auf Apple TV+ bereit) hat uns gut gefallen, so dass wir in jedem Fall auch in die zweite Staffel hineinschnuppern werden. Doch worum geht es dieses Mal?

In der zweiten Staffel treffen wir die erwachsengewordenen Kinder Jace, Phil, Nick, Musa, Drew und Royale, die gerade ihr Abschlussjahr an der High School beginnen. Alle außer Phil werden am Cedar Cove Prep teilnehmen; eine überwiegend weiße Institution, in der wohlhabende Vorstandsmitglieder den gesamten Betrieb kontrollieren, von der Einstellung der Lehrkräfte bis zur Einschreibung der Studenten.

Es ist eine Schule der Macht und des Einflusses. Trotz ihres akademischen Erfolgs war ihr Basketballprogramm nicht wettbewerbsfähig, bis es Emory Lawson, dem Sportdirektor, gelang, die Swagger-Spieler zu gewinnen. Fast über Nacht wird das Basketballprogramm von Cedar Cove zur Elite und erregt die Aufmerksamkeit von Alonzo Powers von Gladiator Sneakers.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Carpool Karaoke: The Series“ startet in die 5. Staffel

Es gibt keine andere Serie auf Apple TV+, die bis dato mehr Staffeln vorzuweisen hat. Sollte euch das Konzept von „Carpool Karaoke“ gefallen, so gibt es ab sofort neue Episoden anzuschauen. Auch in dieser Staffel teilen sich wieder verschiedene Stars ein Auto, sie singen ihre persönlichen Wiedergabelisten und brechen zu neuen Abenteuern auf.

Mit von der Partie sind unter anderem

Alanis Morissette und Cara Delevingne

Cedric der Entertainer und Sheryl Lee Ralph

Lea Michele und Darren Criss

Alison Brie und Danny Pudi

Yungblud und Avril Lavigne

„Die Afterparty“-Besetzung

„Girls5eva“-Besetzung

Auch zur Fortsetzung von Carpool Karaoke: The Series“ haben wir natürlich den passenden Trailer für euch.