Apple hat sein erstes Mixed-Reality-Headset Vision Pro auf der WWDC 2023 angekündigt. Trotz einer umfangreichen Präsentation und einer anschließenden Hands-On-Session gibt es noch viele Fragen zu klären. Dabei hilft das visionOS SDK, welches Entwicklern jetzt zur Verfügung steht. So konnte 9to5Mac beispielsweise herausfinden, dass das Headset möglicherweise nicht funktioniert, wenn der Benutzer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist.

Bei hoher Geschwindigkeit werden Inhalte ausgeblendet

Laut einem internen visionOS-Code wird das Apple Vision Pro Headset seine Funktionalität einschränken, wenn sich der Träger zu schnell bewegt. Das System verfügt über entsprechende Warnmeldungen, die den Träger des Headsets darauf hinweisen, dass er mit „unsicherer Geschwindigkeit“ unterwegs ist. Eine weitere Warnmeldung, die im visionOS-Code zu finden ist, klärt den Benutzer über die Situation auf. Hier heißt es: „Virtuelle Inhalte wurden vorübergehend ausgeblendet, bis du zu einer sicheren Geschwindigkeit zurückkehrst.“

Diese Sicherheitsmaßnahme hält den Benutzer davon ab, mit dem Gerät zu interagieren, während er Auto fährt oder sich zu schnell bewegt, was Risiken bergen könnte. Die Einschränkungen können auch mit der Herausforderung der Umgebungserfassung bei schnellen Bewegungen zusammenhängen.

Reisemodus

An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, ob damit die Nutzung des Headsets in einem Flugzeug nicht möglich ist. Hierfür hat Apple erfreulicherweise einen Reisemodus eingeführt, der die Nutzung während eines Fluges ermöglichen soll. Dieser Modus kann jedoch bestimmte Einschränkungen mit sich bringen.

Zusätzlich zu den Einschränkungen bei hohen Geschwindigkeiten funktioniert Vision Pro auch nicht, wenn sich die Person zu nahe an Objekten befindet. So wurden Meldungen wie „Du bist zu nahe an einem Objekt“ und „Gehe etwas zurück“ im System-Code gefunden.

Gastmodus

Weitere Details, die durch das visionOS SDK enthüllt wurden, deuten darauf hin, dass Apple Vision Pro einen Gastmodus zur Verfügung stellen wird. Die Funktion ermöglicht es anderen Personen, das Gerät zu nutzen, ohne sich mit Optic ID zu authentifizieren, während persönliche Daten sicher bleiben.

Entwickler können das visionOS SDK auf der Apple Developer Webseite herunterladen und ab nächsten Monat ein Vision Pro Developer Kit beantragen.