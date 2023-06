Anfang 2022 kündigte Apple TV+ den Original-Film „The Beanie Bubble“ mit Zach Galifianakis an. Vor wenigen Wochen rief Apple den Film bei der Präsentation neuer Serien und Filme für den Sommer 2023 noch einmal in Erinnerung. Nun steht der offizielle Trailer zum Drama zur Ansicht bereit.

Offizieller Trailer ist da: „The Beanie Bubble“

In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es

Warum hat die Welt Kuscheltiere plötzlich wie Gold behandelt? Ty Warner war ein frustrierter Spielzeugverkäufer, bis seine Zusammenarbeit mit drei Frauen seine geniale Idee zum größten Spielzeugwahn der Geschichte machte. „The Beanie Bubble“ ist eine originelle Geschichte darüber, was und wen wir wirklich schätzen, und über die stillen Heldeb, deren Namen nicht auf dem Herzanhänger stehen.

Ab sofort steht der offizielle Trailer zu „The Beanie Bubble“ auf YouTube bereit. Dieser gibt euch einen kurzen Einblick, was euch ab dem 28. Juli 2023 erwartet. An diesem Tag startet der Film auf Apple TV+. Neben Zach Galifianakis sind unter anderem Elizabeth Banks, Sarah Snook und Geraldine Viswanathan in den Film zu sehen.