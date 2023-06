Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Prime Day 2023 zu. Dieser findet am 11. und 12. Juli statt. Im Vorfeld hat Amazon allerdings schon ein paar spannende Deals aufgelegt. Ihr könnt euch nicht nur 4 Monate Amazon Music Unlimited kostenlos sichern und erhaltet Audible 3 Monate geschenkt, Prime-Kunden können sich auch Kindle Unlimited 3 Monate für insgesamt 0 Euro sichern.

Amazon Kindle Unlimited: 3 Monate für 0 Euro

Immer mal wieder haben wir euch in den letzten Jahren auf Kindle Unlimited aufmerksam gemacht. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf Millionen von eBooks, beliebte eMagazin-Abos und Tausende von Hörbüchern, darunter Bestseller von Top-Autoren. Das Angebot ist bis zum 12. Juli 2023 gültig. Anschließend kostet Kindle Unlimited 11,75 Euro pro Monat. Sollte euch der Service nicht überzeugen, so kündigt ihr zum Ablauf der Testphase unter amazon.de/kucentral, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

Solltet ihr bis dato noch kein Prime-Kunde sein und trotzdem Interesse an dem Amazon Kindle Unlimited Deal haben, so stellt dies kein Problem dar. Hier könnt ihr euch zur 30-tägigen kostenlosen Prime-Mitgliedschaft anmelden.

-> Hier geht es zum Kindle Unlimited Deal