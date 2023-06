Knapp einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis die Dokumentation über den NBA-Star Stephen Curry auf Apple TV+ startet. Im Vorfeld steht nun der offizielle Trailer bereit, der uns einen ersten Einblick in die Doku bietet.

Apple TV+: Offizieller Trailer zu „Stephen Curry: Underrated“ steht bereit

Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass Apple eine Dokumenten über den NBA-Star Stephen Curry in Auftrag gegeben hat. So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase. Nachdem die Weltpremiere bereits im April gefeiert wurde, hat Apple TV+ nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„Stephen Curry: Underrated“ ist die bemerkenswerte Coming-of-Age-Geschichte eines der einflussreichsten, dynamischsten und unerwartetsten Spieler in der Geschichte des Basketballs: Stephen Curry. Dieser Dokumentarfilm – eine Mischung aus intimem Cinéma Vérité, Archivmaterial und Kamerainterviews – dokumentiert Currys Aufstieg von einem unterdimensionierten College-Spieler an einem College der Division I in einer Kleinstadt zu einem viermaligen NBA-Champion, der eine der dominantesten Sportdynastien der Welt aufgebaut hat.

Apple TV+ konzentriert sich in letzter Zeit verstärkt auf Sport-Inhalte und Live-Ereignisse. Neben der Live-Übertragung von Spielen der Major League Baseball und Major League Soccer findet ihr auf Apple TV+ verschiedene Sport-Serien und Sport-Dokus, unter anderem “Greatness Code”, “They Call Me Magic”, “The Long Game: Bigger Than Basketball”, „Make or Break“, „Ted Lasso“, „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, „Real Madrid – Until the End“, „Swagger“, „Monster Factory“ und mehr.